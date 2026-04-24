Spúšťajú batériové úložisko za viac ako milión eur
Autor TASR
Spišská Belá 24. apríla (TASR) - Slovenský plynárenský priemysel (SPP) pokračuje v rozširovaní svojej energetickej infraštruktúry, aby vedel flexibilne plniť požiadavky zákazníkov v oblasti dodávok elektriny. Batériové úložisko SPP v Spišskej Belej je pripojené do distribučnej siete a bude skolaudované v najbližších dňoch. Štát ho podporil z plánu obnovy sumou 506.000 eur, pričom celková investícia presiahla jeden milión eur. TASR o tom informoval hovorca SPP Ondrej Šebesta.
„Dve batériové úložiská, každé s kapacitou 2 MWh, poskytujú celkový výkon 4 MW. Táto kapacita by vystačila priemernej slovenskej domácnosti na štvrť roka, primárnym využitím tohto zdroja je však stabilizácia prenosovej sústavy. Ako postupne rastie podiel vyrobenej energie z obnoviteľných zdrojov, stúpa aj potreba udržiavania rovnováhy medzi jej výrobou a spotrebou. Úložisko tak dokáže pomáhať pri stabilizácii frekvencie siete na štandardných 50 Hz,“ uviedol Šebesta.
Táto podporná služba je bežne známa pod skratkou FCR (Frequency Containment Reserve - primárna regulácia). Na to, aby vedel SPP službu FCR poskytovať kvalitne, potrebuje podľa Šebestu úložisko vedieť veľmi flexibilne reagovať na všetky výkyvy v sieti.
Veľkokapacitná batéria bude môcť poskytovať podporné služby FCR pre stabilizáciu prenosovej sústavy a prípadne iné služby.
„Úložisko využíva technológiu LFP batérií, ktoré majú menšiu energetickú hustotu, avšak dokáže akumulovať oveľa vyššiu kapacitu a poskytovať vyšší výkon bez rizika prehriatia a požiaru. Podobné úložisko v kombinácii s obnoviteľnými zdrojmi energie má SPP v pláne spustiť aj vo svojom vlastnom areáli v Bratislave,“ dodal Šebesta.
