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Spúšťajú informačnú kampaň pre samosprávy k elektronickej fakturácii
Pokiaľ obec v súčasnosti nevyužíva žiadny ekonomický systém, môže si vybrať jednoduchú schránku na prijímanie a odosielanie elektronických faktúr na trhu.
Autor TASR
Bratislava 27. júla (TASR) - Finančná správa (FS) v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) spúšťa informačnú kampaň k povinnej elektronickej fakturácii zameranú na samosprávy. Od začiatku budúceho roka sa elektronická fakturácia dotkne aj miest, obcí a ich organizácií, upozornila v pondelok FS.
Súčasťou prípravy na túto zmenu je aj spolupráca so zástupcami samospráv, ktorým finančná správa rozposlala praktický manuál vysvetľujúci nové povinnosti, odporúčané postupy a odpovede na najčastejšie otázky z praxe. Materiál je zároveň dostupný na portáli finančnej správy. Ďalšie praktické informácie získajú zástupcovia samospráv na sérii odborných konferencií o eFaktúre, ktoré sa uskutočnia v septembri naprieč Slovenskom.
„Finančná správa chce byť pre samosprávy partnerom počas celého procesu zavádzania elektronickej fakturácie. Naším cieľom je poskytnúť mestám a obciam včas všetku potrebnú podporu, aby bol prechod čo najjednoduchší,“ uviedol prezident finančnej správy Jozef Kiss.
„Dohodli sme sa na spoločnej spolupráci najmä v oblasti informovanosti kolegov zo všetkých miest a obcí a mestských častí Bratislava a Košice tak, aby od 1. januára 2027 bol prechod na eFaktúru plynulý, bezproblémový a aby viedol k vyššej efektivite z hľadiska verejného financovania v rámci miest a obcí celej Slovenskej republiky,“ zdôraznil predseda ZMOS-u Jozef Božik.
Obce by si podľa FS mali počas tohto roka v prvom rade overiť postavenie obce z pohľadu dane z pridanej hodnoty (DPH) a zistiť, v akom rozsahu sa ich budú nové povinnosti týkať. Ak je obec platiteľom DPH, pri vybraných tuzemských transakciách bude mať povinnosť elektronické faktúry nielen prijímať, ale aj vystavovať. Ak obec nie je platiteľom DPH, povinnosť vystavovať elektronické faktúry jej nevznikne. Musí však byť pripravená prijímať elektronické faktúry prostredníctvom doručovacej služby od svojich dodávateľov, ktorí budú povinní ich vystavovať.
V druhom slede si majú obce zabezpečiť možnosť prijímania elektronických faktúr. Tie sa budú doručovať najčastejšie prostredníctvom certifikovaných poskytovateľov doručovacej služby, tzv. digitálnych poštárov. Obec si preto bude musieť zabezpečiť riešenie, ktoré jej umožní elektronické faktúry prijímať. Môže ísť o samostatnú službu digitálneho poštára alebo o riešenie integrované priamo v používanom ekonomickom či účtovnom informačnom systéme. To platí bez ohľadu na prípadné udelenie súhlasu pre dodávateľa od obce na to, aby sa elektronická faktúra zaslala iným spôsobom ako prostredníctvom doručovacej služby.
Ďalším krokom by malo byť podľa FS kontaktovanie dodávateľa svojho ekonomického alebo účtovného informačného systému. Obce na Slovensku najčastejšie využívajú špecifické informačné - ekonomické a účtovné systémy, preto je nevyhnutné čo najskôr v roku 2026 komunikovať s ich dodávateľmi a zistiť, či bude používaný systém pripravený na prijímanie a spracovanie elektronických faktúr.
Pokiaľ obec v súčasnosti nevyužíva žiadny ekonomický systém, môže si vybrať jednoduchú schránku na prijímanie a odosielanie elektronických faktúr na trhu. Tieto riešenia umožňujú zároveň vytváranie elektronických faktúr, ich zobrazenie v PDF a aj ukladanie. Obce majú možnosť pripraviť sa na nový systém v predstihu - overiť si pripravenosť svojich systémov, nastaviť procesy a zaškoliť zamestnancov. Vďaka tomu bude prechod na nový spôsob fakturácie plynulejší. Zároveň môžu využiť dobrovoľné zapojenie sa do elektronickej fakturácie ešte pred 1. januárom 2027.
Súčasťou prípravy na túto zmenu je aj spolupráca so zástupcami samospráv, ktorým finančná správa rozposlala praktický manuál vysvetľujúci nové povinnosti, odporúčané postupy a odpovede na najčastejšie otázky z praxe. Materiál je zároveň dostupný na portáli finančnej správy. Ďalšie praktické informácie získajú zástupcovia samospráv na sérii odborných konferencií o eFaktúre, ktoré sa uskutočnia v septembri naprieč Slovenskom.
„Finančná správa chce byť pre samosprávy partnerom počas celého procesu zavádzania elektronickej fakturácie. Naším cieľom je poskytnúť mestám a obciam včas všetku potrebnú podporu, aby bol prechod čo najjednoduchší,“ uviedol prezident finančnej správy Jozef Kiss.
„Dohodli sme sa na spoločnej spolupráci najmä v oblasti informovanosti kolegov zo všetkých miest a obcí a mestských častí Bratislava a Košice tak, aby od 1. januára 2027 bol prechod na eFaktúru plynulý, bezproblémový a aby viedol k vyššej efektivite z hľadiska verejného financovania v rámci miest a obcí celej Slovenskej republiky,“ zdôraznil predseda ZMOS-u Jozef Božik.
Obce by si podľa FS mali počas tohto roka v prvom rade overiť postavenie obce z pohľadu dane z pridanej hodnoty (DPH) a zistiť, v akom rozsahu sa ich budú nové povinnosti týkať. Ak je obec platiteľom DPH, pri vybraných tuzemských transakciách bude mať povinnosť elektronické faktúry nielen prijímať, ale aj vystavovať. Ak obec nie je platiteľom DPH, povinnosť vystavovať elektronické faktúry jej nevznikne. Musí však byť pripravená prijímať elektronické faktúry prostredníctvom doručovacej služby od svojich dodávateľov, ktorí budú povinní ich vystavovať.
V druhom slede si majú obce zabezpečiť možnosť prijímania elektronických faktúr. Tie sa budú doručovať najčastejšie prostredníctvom certifikovaných poskytovateľov doručovacej služby, tzv. digitálnych poštárov. Obec si preto bude musieť zabezpečiť riešenie, ktoré jej umožní elektronické faktúry prijímať. Môže ísť o samostatnú službu digitálneho poštára alebo o riešenie integrované priamo v používanom ekonomickom či účtovnom informačnom systéme. To platí bez ohľadu na prípadné udelenie súhlasu pre dodávateľa od obce na to, aby sa elektronická faktúra zaslala iným spôsobom ako prostredníctvom doručovacej služby.
Ďalším krokom by malo byť podľa FS kontaktovanie dodávateľa svojho ekonomického alebo účtovného informačného systému. Obce na Slovensku najčastejšie využívajú špecifické informačné - ekonomické a účtovné systémy, preto je nevyhnutné čo najskôr v roku 2026 komunikovať s ich dodávateľmi a zistiť, či bude používaný systém pripravený na prijímanie a spracovanie elektronických faktúr.
Pokiaľ obec v súčasnosti nevyužíva žiadny ekonomický systém, môže si vybrať jednoduchú schránku na prijímanie a odosielanie elektronických faktúr na trhu. Tieto riešenia umožňujú zároveň vytváranie elektronických faktúr, ich zobrazenie v PDF a aj ukladanie. Obce majú možnosť pripraviť sa na nový systém v predstihu - overiť si pripravenosť svojich systémov, nastaviť procesy a zaškoliť zamestnancov. Vďaka tomu bude prechod na nový spôsob fakturácie plynulejší. Zároveň môžu využiť dobrovoľné zapojenie sa do elektronickej fakturácie ešte pred 1. januárom 2027.