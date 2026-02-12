< sekcia Ekonomika
Spúšťajú kampaň Asignácia po novom: 2 % z daní pre všetkých
Kampaň 2 percentá pre všetkých realizuje Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava v spolupráci s Platformou pre demokraciu.
TASR
Bratislava 12. februára (TASR) - Slovensko vstupuje do prvého roku, kedy platia nové pravidlá asignácie z daní. Predstavitelia neziskových organizácií upozorňujú, že vo verejnosti absentuje povedomie o novom nastavení asignácie a zmeny neboli doteraz komunikované zrozumiteľne. Spúšťajú preto kampaň Asignácia po novom: 2 % z daní pre všetkých, aby verejnosti vysvetlili, že si nemusia vyberať medzi rodičmi a pomocou občianskym organizáciám.
Dnešným dňom štartuje informačná kampaň, ktorá má pomôcť verejnosti zorientovať sa v novom systéme asignácie. „Ľudia sú zneistení. Mnohí o novom systéme asignácie buď nevedia alebo si myslia, že ak chcú pomôcť svojim rodičom cez asignáciu, nemôžu už darovať 2 % občianskej organizácii. Pravda je taká, že nový systém umožňuje oboje. Daňovníci môžu asignovať 2 % mame, 2 % otcovi a 2 % obľúbenej organizácii. Pri rodičoch je podmienkou, že sú poberateľmi dôchodku zo Sociálnej poisťovne, ktorá tieto prostriedky aj bude vyplácať,“ uviedol Fedor Blaščák, správca Nadácie otvorenej spoločnosti.
Kampaň apeluje na všetkých daňovníkov, osobitne na zamestnancov a tiež mzdových účtovníkov a účtovníčky, aby v reakcii na nové nastavenie asignácie upozorňovali zamestnancov na možnosť poukázať 2 % z daní rodičom a súčasne aj občianskym organizáciám.
„Pokladám za veľmi pozitívny signál, že sa so štátom podarilo dohodnúť na solidarite so všetkými, ktorí potrebujú pomoc. Či už sú to rodičia alebo organizácie, ktoré pomáhajú slabým a núdznym v spoločnosti,“ doplnil Filip Vagač, programový riaditeľ Platformy pre demokraciu.
Dáta podľa Blaščáka ukazujú, že systém asignácie dlhodobo využíva len dve tretiny svojho potenciálu. V roku 2024 využilo možnosť asignovať 824.000 fyzických osôb a spoločne asignovali 48 miliónov eur. Stále je to však iba 55 % zo všetkých oprávnených daňovníkov. Zvyšných 45 % ľudí túto možnosť nevyužilo, a tak zostalo nepoukázaných až 26 miliónov eur.
Daňová asignácia je podľa Blaščáka stabilný a overený mechanizmus, ktorý už viac než 20 rokov pomáha financovať verejnoprospešné aktivity na Slovensku. Celkový výnos asignácie pre fyzické osoby dosiahol od zavedenia systému v roku 2002 úroveň približne 580 miliónov eur.
Kampaň 2 percentá pre všetkých realizuje Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava v spolupráci s Platformou pre demokraciu. Projekt je financovaný z programu EEA Civil Society Fund Slovakia (CSF), ktorý je súčasťou finančného mechanizmu EHP a Nórska 2021 - 2028 v rámci finančnej pomoci Islandu, Lichtenštajnska a Nórska 15 členským štátom EÚ. Program na Slovensku spravuje konzorcium Nadácia Ekopolis, Nadácia otvorenej spoločnosti a Karpatská nadácia.
