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Spúšťajú obnovu vodovodov v Starej Ľubovni za viac ako milión eur
Projekt je zamierený na rekonštrukciu infraštruktúry, ktorá bola vybudovaná v rokoch 1969 až 1991.
Autor TASR
Stará Ľubovňa 28. augusta (TASR) - Podtatranská vodárenská spoločnosť (PVS) spúšťa vďaka dotácii z eurofondov rozsiahlu obnovu vodovodov v Starej Ľubovni za viac ako milión eur. Projekt pod názvom „Stará Ľubovňa - obnova zásobných vodovodných potrubí na ul. Obchodná, Mýtna, Mierová, Okružná“ je zamierený na rekonštrukciu infraštruktúry, ktorá bola vybudovaná v rokoch 1969 až 1991. Pre TASR to potvrdil investičný riaditeľ PVS Štefan Bukovič. Potrubia sú v súčasnosti na hranici svojej technickej životnosti.
Spoločnosť na tento projekt získala finančné prostriedky v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027 z výzvy Ministerstva životného prostredia SR. Celkové schválené oprávnené výdavky pritom dosahujú takmer 1,1 milióna eur bez DPH, 85 percent tvorí príspevok z eurofondov, sedem percent pokryje štátny rozpočet a zvyšok pôjde z vlastných zdrojov PVS.
Dotknuté zásobiace potrubia v minulosti spôsobovali časté poruchy, výrazné straty pitnej vody, opakované prerušenia dodávok a škody na chodníkoch, cestách či zeleni. „Realizáciou schváleného projektu si sľubujeme vyriešenie týchto problémových úsekov zásobných potrubí,“ ozrejmil Bukovič. Dodal, že hlavným cieľom je zabezpečiť bezpečné a spoľahlivé zásobovanie pitnou vodou pre všetkých obyvateľov mesta.
Projekt bol spracovaný v úzkej spolupráci s miestnou samosprávou a Radou Partnerstva Prešovského samosprávneho kraja v rámci balíka Integrovaných územných investícií. Stavebné práce pritom zahŕňajú obnovu verejného vodovodu v celkovej dĺžke takmer 2,2 kilometra a sú rozdelené do troch hlavných vodovodných radov. Prvý je na Mierovej a Okružnej ulici, druhý na Obchodnej ulici a tretí na Mýtnej ulici. S prácami by sa malo začať v septembri a potrvajú minimálne rok. Zmluvná lehota výstavby je 18 mesiacov. Bukovič dodal, že práce budú prebiehať kontinuálne, pričom v zimnom období sa počíta iba s ich krátkodobým prerušením.
Vodárne ubezpečujú obyvateľov, že stavebné práce nespôsobia dlhodobé odstávky vody a počas výstavby zabezpečia náhradné zásobovanie pitnou vodou. „Ku krátkodobým odstávkam pitnej vody môže dôjsť len počas realizácie prepojení na nové potrubia. Stavba síce môže dočasne obmedziť dopravu či pohyb chodcov v dotknutých uliciach, no nepredpokladáme žiadne zásadné komplikácie,“ pripomenul Bukovič.
Výmena potrubí podľa neho prinesie vyššiu kvalitu a bezpečnosť vody, keďže nové moderné materiály zamedzia zakaleniu a vzniku hrdze. Výmena kritických úsekov zase výrazne zníži počet nečakaných odstávok a optimalizovaná sieť zabezpečí stály tlak vody aj na vyšších poschodiach bytových domov a v okrajových častiach. Zároveň sa eliminuje skryté unikanie pitnej vody do podložia a čistejšia voda so stálym tlakom predĺži životnosť zariadení v domácnostiach.
„Modernizácia vodárenskej infraštruktúry v Starej Ľubovni je jednou z našich kľúčových strategických investícií. Zvýši komfort bývania a zabezpečí vyšší štandard dodávky pitnej vody na ďalšie desaťročia,“ skonštatoval Bukovič. PVS zároveň pokračuje v príprave ďalších rozvojových projektov v regióne. Tempo ich realizácie však závisí predovšetkým od dostupnosti externých finančných zdrojov.
Spoločnosť na tento projekt získala finančné prostriedky v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027 z výzvy Ministerstva životného prostredia SR. Celkové schválené oprávnené výdavky pritom dosahujú takmer 1,1 milióna eur bez DPH, 85 percent tvorí príspevok z eurofondov, sedem percent pokryje štátny rozpočet a zvyšok pôjde z vlastných zdrojov PVS.
Dotknuté zásobiace potrubia v minulosti spôsobovali časté poruchy, výrazné straty pitnej vody, opakované prerušenia dodávok a škody na chodníkoch, cestách či zeleni. „Realizáciou schváleného projektu si sľubujeme vyriešenie týchto problémových úsekov zásobných potrubí,“ ozrejmil Bukovič. Dodal, že hlavným cieľom je zabezpečiť bezpečné a spoľahlivé zásobovanie pitnou vodou pre všetkých obyvateľov mesta.
Projekt bol spracovaný v úzkej spolupráci s miestnou samosprávou a Radou Partnerstva Prešovského samosprávneho kraja v rámci balíka Integrovaných územných investícií. Stavebné práce pritom zahŕňajú obnovu verejného vodovodu v celkovej dĺžke takmer 2,2 kilometra a sú rozdelené do troch hlavných vodovodných radov. Prvý je na Mierovej a Okružnej ulici, druhý na Obchodnej ulici a tretí na Mýtnej ulici. S prácami by sa malo začať v septembri a potrvajú minimálne rok. Zmluvná lehota výstavby je 18 mesiacov. Bukovič dodal, že práce budú prebiehať kontinuálne, pričom v zimnom období sa počíta iba s ich krátkodobým prerušením.
Vodárne ubezpečujú obyvateľov, že stavebné práce nespôsobia dlhodobé odstávky vody a počas výstavby zabezpečia náhradné zásobovanie pitnou vodou. „Ku krátkodobým odstávkam pitnej vody môže dôjsť len počas realizácie prepojení na nové potrubia. Stavba síce môže dočasne obmedziť dopravu či pohyb chodcov v dotknutých uliciach, no nepredpokladáme žiadne zásadné komplikácie,“ pripomenul Bukovič.
Výmena potrubí podľa neho prinesie vyššiu kvalitu a bezpečnosť vody, keďže nové moderné materiály zamedzia zakaleniu a vzniku hrdze. Výmena kritických úsekov zase výrazne zníži počet nečakaných odstávok a optimalizovaná sieť zabezpečí stály tlak vody aj na vyšších poschodiach bytových domov a v okrajových častiach. Zároveň sa eliminuje skryté unikanie pitnej vody do podložia a čistejšia voda so stálym tlakom predĺži životnosť zariadení v domácnostiach.
„Modernizácia vodárenskej infraštruktúry v Starej Ľubovni je jednou z našich kľúčových strategických investícií. Zvýši komfort bývania a zabezpečí vyšší štandard dodávky pitnej vody na ďalšie desaťročia,“ skonštatoval Bukovič. PVS zároveň pokračuje v príprave ďalších rozvojových projektov v regióne. Tempo ich realizácie však závisí predovšetkým od dostupnosti externých finančných zdrojov.