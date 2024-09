Spúšťajú piaty ročník súťažno-vzdelávacieho projektu Podpor svoj odbor

Bratislava 2. septembra (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) s novým školským rokom spúšťa už piaty ročník súťažno-vzdelávacieho projektu Podpor svoj odbor. Je určený pre študentov stredných odborných škôl (SOŠ), ktorí študujú v študijných a učebných odboroch s poľnohospodárskym, potravinárskym, lesníckym a veterinárnym zameraním. V minulom školskom roku tieto odbory študovalo okolo 10.000 študentov. Školy sa do projektu môžu zaregistrovať do 30. septembra. Informovala o tom hovorkyňa SPPK Jana Holéciová. Všetky podstatné informácie sú podľa nej na webe www.podporodbor.sk.



Spresnila, že študenti SOŠ budú natáčať pútavé a inšpirujúce videá o svojej škole, v ktorej študujú. Predstavia školu, svoj učebný alebo študijný odbor a pomocou kamery či mobilného telefónu vytvoria video o tom, čo zaujímavé môžu študovať a v praxi realizovať najbližších desať mesiacov. Následne budú o videách hovoriť žiaci základných škôl v rámci debaty o výbere svojho budúceho povolania.



Zámerom projektu je podľa Holéciovej urobiť dobrú reklamu školstvu a zlepšiť imidž slovenského agropotravinárstva, lesníctva či veterinárstva. V neposlednom rade sa takýmto spôsobom dokáže zviditeľniť aj konkrétna stredná škola či samotný autor videa.



Práve študenti dokážu podľa nej žiakom základných škôl najlepšie opísať atmosféru v škole a poukázať na všetky výhody a možnosti štúdia na strednej škole. Mladí absolventi SOŠ sú v praxi mimoriadne žiadaní. Generačná výmena pracovníkov je totiž jednou z kľúčových úloh v každom jednom segmente národného hospodárstva.



"Hľadáme kreatívne a inovatívne nápady, ktoré jednoduchou emotívnou formou pomôžu žiakom základných škôl pri rozhodovaní o ich budúcnosti. Zároveň videá poslúžia kariérnym poradcom pri výchovnej, poradenskej a informačnej činnosti," podčiarkla.



Upozornila, že v prvom kole sa prostredníctvom elektronického formulára na webe projektu registrujú SOŠ, a to v termíne od 1. do 30. septembra. Hotové video je následne potrebné zaslať organizátorom v termíne od 1. do 31. októbra. Výhercovia najlepších videí budú známi počas novembra a hodnotné vecné a finančné ceny si preberú počas slávnostného vyhodnotenia v Bratislave.



Holéciová dodala, že registrácia základných škôl bude v termíne od 1. do 31. októbra. Kariérni poradcovia a triedni učitelia majú možnosť vyhrať finančné ceny vo forme knižných poukážok.