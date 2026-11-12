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Spúšťajú program na posilnenie riadenia verejných financií
Zlepšiť rozpočtovanie a riadenie verejných financií v krajinách juhovýchodnej a východnej Európy je cieľom nového trojročného programu Public Budgeting Learning Program.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Zlepšiť rozpočtovanie a riadenie verejných financií v krajinách juhovýchodnej a východnej Európy je cieľom nového trojročného programu Public Budgeting Learning Program (PBLP), ktorého spustenie podporuje Ministerstvo financií (MF) SR v spolupráci s Center of Excellence in Finance (CEF). Informovalo o tom ministerstvo vo štvrtok na sociálnej sieti.
„Program spojí odborníkov zo siedmich krajín - Albánska, Bosny a Hercegoviny, Moldavska, Čiernej Hory, Severného Macedónska, Srbska a Ukrajiny. Prostredníctvom školení, workshopov, študijných návštev a vzájomnej výmeny skúseností si účastníci rozšíria svoje vedomosti a zručnosti v oblasti strategického rozpočtovania, riadenia verejných investícií, transparentnosti verejných financií a ich efektívneho riadenia,“ priblížil rezort.
Dôležitou súčasťou programu bude podľa neho aj aktívne zapojenie expertov MF SR, ktorí sa s kolegami z partnerských krajín podelia o praktické poznatky a skúsenosti Slovenska z oblasti riadenia verejných financií. Spolupráca má prispieť k posilneniu odborných kapacít a výmene osvedčených postupov v súlade s európskymi štandardmi. „Vzdelávacie aktivity budú pripravené v spolupráci so zapojenými inštitúciami tak, aby zodpovedali ich potrebám a reformným prioritám. Prvé aktivity by sa mali začať na jar 2027,“ avizovalo ministerstvo.
„Program spojí odborníkov zo siedmich krajín - Albánska, Bosny a Hercegoviny, Moldavska, Čiernej Hory, Severného Macedónska, Srbska a Ukrajiny. Prostredníctvom školení, workshopov, študijných návštev a vzájomnej výmeny skúseností si účastníci rozšíria svoje vedomosti a zručnosti v oblasti strategického rozpočtovania, riadenia verejných investícií, transparentnosti verejných financií a ich efektívneho riadenia,“ priblížil rezort.
Dôležitou súčasťou programu bude podľa neho aj aktívne zapojenie expertov MF SR, ktorí sa s kolegami z partnerských krajín podelia o praktické poznatky a skúsenosti Slovenska z oblasti riadenia verejných financií. Spolupráca má prispieť k posilneniu odborných kapacít a výmene osvedčených postupov v súlade s európskymi štandardmi. „Vzdelávacie aktivity budú pripravené v spolupráci so zapojenými inštitúciami tak, aby zodpovedali ich potrebám a reformným prioritám. Prvé aktivity by sa mali začať na jar 2027,“ avizovalo ministerstvo.