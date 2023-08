Spúšťajú projekt na podporu ľuďom v núdzi, vyčlenili 250 miliónov eur

Bratislava 9. augusta (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v rámci nového programového obdobia na roky 2021 - 2027 z Programu Slovensko spúšťa nový národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá. Podpora na ďalších takmer šesť rokov pre ľudí v núdzi a v ťažkých životných situáciách predstavuje 250 miliónov eur. Projekt zastreší Implementačná agentúra rezortu práce Implea. V stredu o tom po rokovaní vlády na tlačovej konferencii informovala ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková.



Projekt podľa Gaborčákovej nadviaže na štyri predošlé a v súčasnosti končiace projekty v gescii Implementačnej agentúry MPSVR SR a Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Projekt má zabezpečiť pokračovanie činnosti terénnych sociálnych pracovníkov, terénnych pracovníkov, pracovníkov komunitných centier, nízkoprahových denných centier a nízkoprahových sociálnych služieb pre deti a rodinu, ktorí sú súčasťou práce s ľuďmi v núdzi a v ťažkých životných situáciách.



"Podpora je predpokladaná až pre 660 zamestnancov komunitných centier, nízkoprahových denných centier a nízkoprahových sociálnych služieb pre deti a rodinu a 1000 pracovných pozícií v terénnej sociálnej práci. Každá spoločnosť vie byť len taká silná a odolná ako jej najzraniteľnejšie skupiny a tento projekt je príležitosťou, ako ich naďalej podporovať," vyjadrila sa Gaborčáková.



Norbert Tinka z implementačnej agentúry Implea priblížil, že projekt má pomôcť zmierniť nerovnosti v oblasti prístupu k vzdelávaniu, bývaniu, riešeniu zadlženosti, získaniu zamestnania a zvýšiť má tiež dostupnosť sociálnych a podporných služieb. Počet osôb, ktoré potrebujú pomoc, je podľa Tinka vyše 80.000.



Projekt bude realizovaný od augusta 2023 do januára 2029. Oprávnenými žiadateľmi sú verejní aj neverejní poskytovatelia služieb v rámci celej SR. Implea a MPSVR SR začali proces prihlasovania prostredníctvom žiadostí jednotlivých subjektov.



"K utorku (8. 8.) máme, čo sa týka samotných prihlásených obcí alebo poskytovateľov približne 80 % saturáciu predpokladaných čísel. Je to prvé kolo výzvy, ktoré bolo otvorené 17. 7. 2023. Ďalšie kolá budú pokračovať, čo sa týka terénnej sociálnej práce do konca septembra tohto roka, ak ide o komunitné centrá, až do budúceho roka decembra 2024," dodal Tinka.