Spúšťajú projekt na využitie geotermálnej energie na vykurovanie Košíc

Svinica 13. decembra (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR podpísalo zmluvu na realizáciu projektu na využitie geotermálnej energie zo zdroja pri obciach Svinica a Ďurkov na vykurovanie mesta Košice. Projekt získal podporu vo výške 56,2 milióna eur z Fondu na spravodlivú transformáciu, ktorý je súčasťou eurofondov z Programu Slovensko. Informoval o tom v piatok štátny tajomník MIRRI Michal Kaliňák.



Predpokladaný koniec realizácie projektu sa očakáva v júli 2028, keď prijímateľ, spoločnosť MH Teplárenský holding, ukončí výstavbu výmenníkovej stanice a teplovodu s dĺžkou 15 kilometrov medzi geotermálnym zdrojom a košickou teplárňou.



Košice sa tak podľa Kaliňáka stanú priekopníkom vo využívaní jedného z najčistejších a najudržateľnejších zdrojov energie na Slovensku. Cieľom investície je využiť potenciál geotermálnej energie v regióne, a tým zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov v systéme centrálneho zásobovania teplom v meste. Výsledkom má byť ekologickejšie, stabilné a cenovo dostupnejšie vykurovanie pre domácnosti. Projekt podľa ministerstva výrazne prispeje k zníženiu emisií skleníkových plynov, čo zlepší kvalitu ovzdušia v Košickom kraji. Zníži sa aj závislosť Slovenska od fosílnych palív.



Pre Slovensko je projekt podľa Kaliňáka mimoriadne dôležitý z viacerých dôvodov. "MIRRI má vo svojej gescii medzivládne komisie a začiatkom budúceho roka schválime plán prác na budúci rok, pričom jedna z pracovných skupín sa bude venovať energetike a hospodárstvu, aby sme vedeli zadefinovať pozíciu Slovenska aj vo vzťahu k využívaniu geotermálnej energie a aby sme zistili, ako sú na tom okolité krajiny. Dôležité je to preto, aby sme sa vedeli s nimi spojiť a hlavne, aby sme mali silnú pozíciu pri vyjednávaní s Bruselom o novej eurofondovej obálke po roku 2027, kde chceme omnoho vyššie zastúpenie geotermálnej energie, ako je to v súčasnom programovom období," uviedol štátny tajomník pri geotermálnom vrte. Verí, že projekt bude inšpiráciou aj pre ďalšie regióny Slovenska.



Ministerstvo informovalo, že plánovaná dĺžka realizácie projektu je 43 mesiacov. Spustí sa už v januári 2025, keď partner projektu Geoterm Košice začne s realizáciou troch nových geotermálnych vrtov k už existujúcim trom vrtom realizovaných v rokoch 1998 a 1999. Po ich sprevádzkovaní dôjde k zvýšeniu inštalovaného tepelného výkonu strediska Svinica - Ďurkov na 30 MWt, čo umožní výrobu približne 180 GWh tepla ročne. "Tento objem pokryje štvrtinu celkovej dodávky energie do košickej teplárne, pričom podiel obnoviteľných zdrojov vo výrobe tepla stúpne na 42 %. Tepelný privádzač je nadimenzovaný tak, aby sa v ďalších etapách popri ňom mohli dobudovať ďalšie strediská," priblížil generálny riaditeľ MH Teplárenský holding Miroslav Kavuľa.



Predseda predstavenstva Geoterm Košice Roland Karkó uviedol, že v strednej Európe je takýto veľký projekt jedinečný. Spoločnosť už má na vyvŕtanie troch nových vrtov vysúťaženého kontraktora. Budúci rok v lete sa počíta s nasadením vrtnej súpravy.