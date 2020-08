Heger: Spúšťajú sa výberové konania na čelné pozície Finančnej správy

Bratislava 24. augusta (TASR) – Spúšťajú sa výberové konania na čelné pozície Finančnej správy (FS) SR. V pondelok na brífingu to oznámil minister financií Eduard Heger (OĽANO). Ide o riaditeľa Kriminálneho úradu Finančnej správy (KÚFS), šéfov sekcie inšpekcie a sekcie informatiky. Čoskoro chce vyhlásiť aj výberové konanie na prezidenta FS SR.



Všetci traja, ktorí doposiaľ zastávali funkcie, kde boli vyhlásené výberové konania, požiadali o rozviazanie pracovného pomeru dohodou. Priblížila to prezidentka FS Daniela Klučková. FS vypísala výberové konania na tieto tri pozície minulý týždeň. Heger skonštatoval, že ľudia na týchto postoch by mali priniesť "nový vietor" do finančnej správy, spĺňať by mali kritériá poctivosti a odbornosti. "Z toho dôvodu, že chceme dosahovať omnoho lepšie výsledky na FS, pretože chceme z FS urobiť klenot, ktorým právom má byť, dochádza aj k týmto výberovým konaniam," vyhlásil Heger. Minister dodal, že napríklad aj Eximbanka, Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) či Tipos budú prechádzať výberovými konaniami.



Daniari sa pri výberových konaniach v prípade najvyšších manažérov, ktorí spadajú priamo pod prezidenta FS, riadia zákonom o príslušníkoch finančnej správy. Klučková dodala, že minimálne pri šéfoch KÚFS a sekcie inšpekcie i vnútornej kontroly sa vyžaduje stupeň vyhradenosti vo forme tajné. "Túto požiadavku vznášame iba voči tomu uchádzačovi, ktorý bude v rámci výberového konania úspešný," ozrejmila Klučková. Po zvládnutí výberového konania formou písomného testu a ústnych pohovorov nasleduje ešte fyzická zdatnosť, psychologické testy a oprávnenie na získavanie pre oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami.



Heger poukázal na to, že FS sa musí stať dôveryhodnou inštitúciou a je potrebné v nej "upratať". Podotkol, že rôzne kauzy poškodili povesť finančnej správy. Aj tie podľa neho ukazujú, že FS si neplnila prácu najlepšie, ako mohla. "Podrobujeme postupne jednotlivé úseky kvalitnému auditu. Aj preto bola vyslaná pani Klučková na post prezidentky FS, aby ako skúsený človek z ministerstva financií, zo sekcie daňovej a colnej, vedela identifikovať, kde presne dochádza k zlyhaniu, kde sú procesy zle nastavené a čo nám bráni v tom, aby sme napredovali omnoho viac dopredu," poznamenal.