Spúšťajú schému pomoci pre medzinárodnú a zájazdovú autobusovú dopravu

Bratislava 9. novembra (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR spúšťa novú schému štátnej pomoci. Schéma "de minimis" je tentoraz určená pre pre prevádzkovateľov medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy a príležitostnej dopravy. Žiadať o kompenzácie môžu podnikatelia od utorka. Informoval o tom hovorca rezortu dopravy Ivan Rudolf.



Maximálna výška príspevku je v tomto prípade súhrnne do 200.000 eur. "Medzinárodnú a aj zájazdovú dopravu pandémia zasiahla naozaj citeľne. Naším cieľom preto je podnikateľom v tomto sektore poskytnúť príspevok, ktorý by im kompenzoval pokles tržieb," skonštatoval generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií rezortu dopravy Peter Varga.



V prípade prevádzkovateľov medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy je v rámci tejto schémy podporované obdobie od 1. apríla 2021 do 31. mája 2021, keďže príspevok na výpadok tržieb za rok 2020 a za prvý kvartál roku 2021 kompenzovalo ministerstvo v predchádzajúcej schéme pomoci. V tomto prípade ide o rozšírenie oprávneného obdobia u prevádzkovateľov medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy o ďalšie dva mesiace.



Prevádzkovatelia príležitostnej dopravy môžu žiadať kompenzáciu za obdobie medzi 1. januárom 2021 až 31. májom 2021. Rezort dopravy tak pokračuje vo vyplácaní pomoci, ktorú ešte v roku 2020 realizovalo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.



MDV priblížilo, že na príspevok majú nárok všetci prevádzkovatelia medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy aj prevádzkovatelia príležitostnej, tzv. zájazdovej dopravy, ktorým tržby v porovnaní s referenčným obdobím klesli o 30 a viac percent.



Rezort dopravy okrem tejto pomoci aktuálne vypláca aj kompenzácie v rámci dvoch schém pre cestovný ruch a gastro. V minulosti MDV realizovalo aj schémy pomoci pre letecké spoločnosti a pre tzv. autosektor, teda pre prevádzkovateľov autoškôl, školiacich stredísk či medzinárodnej pravidelnej osobnej prepravy.