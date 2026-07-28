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Spúšťajú výzvu predkladať návrhy v rámci Battery Booster Facility
Nástroj je financovaný prostredníctvom Inovačného fondu s využitím príjmov zo systému EÚ na obchodovanie s emisnými povolenkami (ETS) - EK chce do tohto nástroja vložiť 1,5 miliardy eur.
Autor TASR
Brusel 28. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok zverejnila výzvu na predkladanie návrhov v rámci nástroja Battery Booster Facility, nového nástroja na podporu batériového priemyslu EÚ. Výzva EK má za cieľ sprístupniť bezúročné úvery až do výšky 1,5 miliardy eur na podporu projektov výroby batériových článkov v EÚ a Európskom hospodárskom priestore (EHP), informuje spravodajca TASR.
Nástroj je financovaný prostredníctvom Inovačného fondu s využitím príjmov zo systému EÚ na obchodovanie s emisnými povolenkami (ETS) - EK chce do tohto nástroja vložiť 1,5 miliardy eur. Žiadosti je možné predkladať do 30. septembra 2026.
Komisia pripomenula, že nástroj Battery Booster Facility bol zriadený v júni tohto roku ako súčasť stratégie Battery Booster Strategy. Pomôže urýchliť priemyselné nasadenie batérií, posilniť európsku kapacitu výroby batérií a podporiť rozvoj odolného európskeho hodnotového reťazca batérií.
Nástroj poskytuje bezúročné úvery oprávneným projektom výroby batériových článkov počas kritickej fázy nábehu medzi predsériovou výrobou a plnou komerčnou prevádzkou.
Riešením finančných potrieb v tejto fáze uvedený nástroj pomôže inovatívnym projektom zvýšiť výrobu, prilákať súkromné investície a rýchlejšie priniesť do Európy nové výrobné kapacity.
Výzva EK je otvorená pre oprávnené projekty výroby batériových článkov nachádzajúce sa v Európskom hospodárskom priestore. Projekty sa musia zameriavať na výrobu batériových článkov vhodných pre aplikácie v elektrických vozidlách, musia byť v čase otvorenia výzvy vo fáze rozbehu, musia predstavovať prvý projekt žiadateľa na výrobu batériových článkov pre elektrické vozidlá v plnom komerčnom meradle na celom svete a musia mať plánovanú ročnú výrobnú kapacitu najmenej 10 GWh.
Úspešní žiadatelia môžu získať bezúročné úvery pokrývajúce až 60 % oprávnených nákladov s maximálnou výškou 500 miliónov eur na jeden projekt.
Žiadosti budú posudzované na základe kritérií pre udelenie grantu stanovených vo výzve na predkladanie návrhov vrátane technickej a finančnej zrelosti a pridanej hodnoty projektu pre európsky sektor batérií.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Nástroj je financovaný prostredníctvom Inovačného fondu s využitím príjmov zo systému EÚ na obchodovanie s emisnými povolenkami (ETS) - EK chce do tohto nástroja vložiť 1,5 miliardy eur. Žiadosti je možné predkladať do 30. septembra 2026.
Komisia pripomenula, že nástroj Battery Booster Facility bol zriadený v júni tohto roku ako súčasť stratégie Battery Booster Strategy. Pomôže urýchliť priemyselné nasadenie batérií, posilniť európsku kapacitu výroby batérií a podporiť rozvoj odolného európskeho hodnotového reťazca batérií.
Nástroj poskytuje bezúročné úvery oprávneným projektom výroby batériových článkov počas kritickej fázy nábehu medzi predsériovou výrobou a plnou komerčnou prevádzkou.
Riešením finančných potrieb v tejto fáze uvedený nástroj pomôže inovatívnym projektom zvýšiť výrobu, prilákať súkromné investície a rýchlejšie priniesť do Európy nové výrobné kapacity.
Výzva EK je otvorená pre oprávnené projekty výroby batériových článkov nachádzajúce sa v Európskom hospodárskom priestore. Projekty sa musia zameriavať na výrobu batériových článkov vhodných pre aplikácie v elektrických vozidlách, musia byť v čase otvorenia výzvy vo fáze rozbehu, musia predstavovať prvý projekt žiadateľa na výrobu batériových článkov pre elektrické vozidlá v plnom komerčnom meradle na celom svete a musia mať plánovanú ročnú výrobnú kapacitu najmenej 10 GWh.
Úspešní žiadatelia môžu získať bezúročné úvery pokrývajúce až 60 % oprávnených nákladov s maximálnou výškou 500 miliónov eur na jeden projekt.
Žiadosti budú posudzované na základe kritérií pre udelenie grantu stanovených vo výzve na predkladanie návrhov vrátane technickej a finančnej zrelosti a pridanej hodnoty projektu pre európsky sektor batérií.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)