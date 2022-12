Spustenie centrálneho registra účtov sa posunie z januára na júl 2023

Bratislava 12. decembra (TASR) - Spustenie centrálneho registra účtov sa má posunúť z januára na júl 2023. Ministerstvo financií, ktoré má register uviesť do prevádzky, potrebuje na jeho zriadenie viac času, ako predpokladalo. Vyplýva to z materiálu schváleného minulý týždeň vládou, ktorá zároveň navrhuje jeho prerokovanie v parlamente v skrátenom legislatívnom konaní.



"Prioritou Ministerstva financií SR je nastavenie centrálneho registra účtov ako efektívneho nástroja na vyhľadávanie informácií potrebných na potláčanie trestnej činnosti, pričom je potrebné dosiahnuť vysoké štandardy bezpečnosti pri prístupe do registra a komunikácii registra so subjektmi zasielajúcimi údaje a prijímajúcimi údaje z neho," deklaroval rezort financií s tým, že takéto nastavenie si vyžaduje viac času, ako bolo zamýšľané.



Termín sprevádzkovania centrálneho registra účtov je podľa predkladateľa potrebné posunúť aj vzhľadom na to, že má byť financovaný z plánu obnovy. "Nesplnenie zákonom ustanovenej lehoty uvedenia do prevádzky by mohlo spôsobiť ťažkosti pri žiadosti Slovenskej republiky o plnenie nákladov na vznik tohto systému z plánu obnovy a odolnosti, a tým preniesť náklady na jeho tvorbu na štátny rozpočet," upozornil rezort.



Cieľom centrálneho registra účtov je zefektívniť predchádzanie, odhaľovanie, vyšetrovanie a stíhanie závažnej trestnej činnosti a predchádzanie legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu. Oprávnené orgány by mali mať prístup k informáciám o účtoch a bezpečnostných schránkach.