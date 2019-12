Spustenie električiek v Karlovej Vsi blokuje spor o vstup na pozemky

Bratislava 10. decembra (TASR) – Kedy začnú premávať električky po zmodernizovanej časti Karlovesko-dúbravskej radiály v Bratislave, je nateraz otázne. Dôvodom je spor o vstup na pozemky pod elektrickou stanicou – meniarňou Dolné Krčace v Dúbravke. Dodávateľ stavebných prác, ktorý modernizuje trať, naďalej deklaruje, že úsek od Molecovej po Damborského by mal byť dokončený v decembri. "Spustenie električky závisí však od doriešenia situácie s elektrickou stanicou," povedal pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla. Na prípad minulý týždeň upozornil denník Sme.



V rámci prvej etapy modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály od Molecovej po obratisko Karlova Ves je podľa magistrátu hotová trať aj trakčné vedenie. V novembri bolo vydláždené posledné nástupisko Karlova Ves. Ostatné sú už vydláždené. Montoval sa mobiliár na nástupiskách. Koncom novembra sa začalo s testovaním trate aj trakčného vedenia.



"Skúšky išli dobre, trakčné vedenie nevykazovalo žiadne chyby. V prípade kladného výsledku technicko-bezpečnostných testov sme boli pripravení okamžite odovzdať potrebné doklady stavebnému úradu, aby ten mohol vydať rozhodnutie o predčasnom užívaní stavby. Testy sme však museli pozastaviť. Dôvodom je konanie podnikateľa Branislava Božeka, ktorý vystupuje ako zástupca vlastníkov pozemkov pod meniarňou a ktorý sa situáciu pred dokončením rekonštrukcie električky rozhodol využiť vo svoj prospech a na vlastné obohatenie," vysvetlil pre TASR Bubla.



Magistrát tvrdí, že podnikateľ trvale v rozpore so zákonom znemožňuje prístup pracovníkov Dopravného podniku Bratislava (DPB) na pozemok s meniarňou. "Zneužíva tak situáciu, pretože si je vedomý toho, že bez aktívneho prístupu našich pracovníkov k meniarni nie sme schopní urobiť posledné nevyhnutné skúšky trakčného vedenia, potrebné na vydanie súhlasu na spustenie električky," podotkol hovorca mesta.



Mesto preto podalo návrh na predbežné opatrenie súdu. Rovnako podalo návrh na zápis vecného bremena na pozemok do katastra nehnuteľností. A zvažuje aj ďalšie technické riešenie.



Meniareň Dolné Krčace je súčasťou dráhy potrebnou na jej prevádzku. Meniareň bola podľa magistrátu povolená stavebným povolením a bola riadne skolaudovaná. Slúži výlučne na napájanie časti električkovej trate Karlova Ves – Dúbravka. V zmysle zákona o dráhach "vlastník alebo užívateľ nehnuteľností v obvode dráhy je povinný užívať ich tak, aby neohrozovali dráhu alebo dopravu na dráhe, a je povinný umožniť prevádzkovateľovi dráhy prístup k súčastiam dráhy cez svoje pozemky". K objektu meniarne bol doteraz bezproblémový prístup. Toto platilo až do októbra 2019, teda zhruba mesiac pred začiatkom kolaudácie zrekonštruovanej trate, ako spresnil Bubla.



Hlavné mesto rokovalo s Božekom, ktorý zastupoval vlastníkov pozemkov pod meniarňou. Božek dal mestu ponuku na odkúpenie pozemkov. Magistrát však tvrdí, že za neprimerane veľkú sumu. "Jeho ponuku vnímame ako neopodstatnenú, keďže k pozemku existuje zákonné vecné bremeno, ktoré oprávňuje mesto a DPB tento pozemok užívať, v dôsledku čoho nie je potrebné riešiť jeho odkúpenie," podotkol Bubla.



Božek pre denník Sme uviedol, že v prípade doteraz vystupoval ako "mediátor". "Tento spor bude ďalej riešiť nový vlastník svojou cestou, ja však tým vlastníkom nie som. Kupujúci je fyzická osoba," povedal denníku s tým, že už od roku 2017 sa uskutočňuje súdny spor o odstránenie meniarne, ktorú Božek označuje ako "nelegálnu stavbu".