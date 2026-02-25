< sekcia Ekonomika
Spustenie nového colného tranzitného systému sa posúva na koniec marca
Po 1. marci zostávajú všetky procesy tranzitu bez akýchkoľvek zmien.
Autor TASR
Bratislava 25. februára (TASR) - Spustenie nového colného tranzitného systému (NCTS P6) sa presúva z 1. marca na 29. marca tohto roka. Cieľom posunu je minimalizovať vplyvy na verejnosť a zabezpečiť plnú pripravenosť systému, informoval v stredu hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč.
„V nadväznosti na komunikáciu s tvorcami deklarantských softvérov dochádza k posunu termínu spustenia systému NCTS P6. NCTS P6 je nová, modernizovaná fáza európskeho elektronického tranzitného systému, ktorá rozširuje súčasný NCTS P5 a zavádza povinné prepojenie na bezpečnostný systém ICS2. Ide o veľkú zmenu v colných procesoch, ktorá ovplyvní všetkých, ktorí podávajú tranzitné colné vyhlásenia,“ priblížil hovorca.
Nový dátum 29. marec je podľa neho zároveň konečným termínom implementácie. Rozhodnutie zohľadňuje potrebu zabezpečiť stabilné, plne otestované a spoľahlivé nasadenie systému, pričom hlavným cieľom je minimalizovať akékoľvek vplyvy na verejnosť, podnikateľské subjekty a prevádzkové procesy.
„Posun termínu umožní dokončiť všetky nevyhnutné technické, procesné a integračné úkony tak, aby bol systém uvedený do prevádzky v kvalite, ktorá zodpovedá požiadavkám európskej legislatívy aj očakávaniam používateľov. Zároveň sa tým predchádza riziku, že by predčasné nasadenie mohlo spôsobiť komplikácie v cezhraničnom tranzite alebo v komunikácii medzi systémami členských štátov,“ doplnil Kováč.
Zdôraznil, že po 1. marci zostávajú všetky procesy tranzitu bez akýchkoľvek zmien. Prevádzková kontinuita je plne zabezpečená a používatelia môžu naďalej využívať existujúce postupy bez potreby úprav či dodatočných krokov.
