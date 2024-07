Spustenie novej koncepcie MHD v Trenčíne sa posúva

Trenčín 15. júla (TASR) - Spustenie novej koncepcie mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Trenčíne sa posúva. Dôvodom je zapracovávanie pripomienok obyvateľov. Pôvodne mala nová koncepcia vstúpiť do platnosti 1. septembra. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



Na príprave koncepcie pracuje trenčianska radnica s občianskym združením Doprava na Považí. Má priniesť zjednodušenie dopravy a zvýšenie počtu spojov. "Trenčania mohli zasielať pripomienky k novej koncepcii do polovice júna. Túto možnosť využilo 229 obyvateľov. Ďalšie pripomienky prišli priamo na útvar mobility radnice alebo prostredníctvom poslancov," doplnila hovorkyňa.



Podľa Michala Mazánika zo združenia Doprava na Považí pripomienky vyhodnocujú a aktuálne ich zapracovávajú do cestovných poriadkov. Najčastejšie podnety sa týkali spojenia pre pracujúcich, prípojov na vlaky alebo trasovania liniek v mestských častiach Sever a Západ.



"Aktuálne zapracovávame napríklad zvýšenie počtu spojov na Východnej ulici v ranných hodinách alebo posilnenie spojenia medzi sídliskom Juh a priemyselným parkom cez nový cestný most," priblížil Mazánik s tým, že upravia aj viacero spojov v skorých ranných hodinách tak, aby lepšie nadväzovali na vlaky.



Presný dátum spustenia novej koncepcie oznámia po zapracovaní posledných pripomienok. Následne zverejnia aktualizované cestovné poriadky a začne sa informačná kampaň. Predbežne uvedenie koncepcie do prevádzky odhadujú na posledný kvartál tohto roka.