Parkovaciu politiku v Bratislave spustia začiatkom roka

Bratislava 24. septembra (TASR) - Spustenie celomestskej parkovacej politiky v Bratislave s názvom Bratislavský parkovací asistent PAAS sa presúva na iný termín. Nebude to ani v avizovanom októbri či novembri, ale až v januári 2022. TASR o tom informovalo hlavné mesto s tým, že sa posúva aj spustenie registrácií do systému regulovaného parkovania pre prvé tri zóny - Tehelné pole, Krasňany a Dvory 4 - na 1. december.



"Samotnú reguláciu a kontrolu parkovania sme sa rozhodli posunúť na január 2022. Od spustenia registrácií tak obyvatelia budú mať dostatok času, kým začnú platiť samotné pravidlá a spustia sa kontroly," uviedla hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.



Komplexné riešenie systému PAAS, ktorý umožní online registráciu bez náročných dokladovaní rôznych dokumentov na úradoch, si podľa mesta vyžaduje integráciu niekoľkých štátnych registrov. "To je však jedno z úskalí, na ktoré dodávateľ narazil a prečo je potrebné plánované spustenie registrácií odložiť," vysvetľuje samospráva. Integrácia na štátne registre, ako tvrdí, dodávateľovi IT systému trvá dlhšie, ako pôvodne predpokladal, a tak spustenie registrácii od 1. októbra nestíha.



Informačný systém na nákup rezidenčných kariet má totiž po zadaní základných údajov obyvateľa ďalšie informácie získať automaticky zo štátnych databáz. Napríklad po zadaní rodného čísla systém automaticky overí osobné údaje a trvalý pobyt v registri fyzických osôb.



"Toto zdržanie nás mrzí, náš dodávateľ systému PosAm síce nedodržal zmluvné termíny, reguláciu parkovania však zavádza mesto a plne si uvedomuje zodpovednosť za posun spustenia," skonštatovala Rajčanová. Samotné značenie v uliciach prvých zón (Tehelné pole, Krasňany a Dvory 4) bude podľa samosprávy hotové do pôvodne avizovaného termínu spustenia regulácie.



Zároveň deklaruje, že zóny, kde už funguje systém regulácie spravovaný mestskou časťou (Tehelné pole a Dvory 4), nezostanú do spustenia PAAS-u bez ochrany rezidentov.