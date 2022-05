Spusteniu výroby oceliarne v Strážskom bráni spor o pozemok

Strážske 13. mája (TASR) - Spusteniu výroby oceliarne Slovakia Steel Mills v Strážskom bráni spor o pozemok pod továrňou. Keď sa urovná, prvých 100 zamestnancov bude na jej obnovení pracovať do pol roka, ďalších 400 nastúpi pri jej plnej prevádzke. Uviedol to pre TASR majiteľ závodu Max Aicher.



"Keď budeme mať podporu štátu, zmluvu s energetickými spoločnosťami, keď skontrolujeme stroje, vieme a chceme začať vyrábať do šiestich mesiacov," povedal.



Nemecký podnikateľ Aicher, ktorý v oblasti stavebníctva a oceliarstva zamestnáva vo viacerých krajinách Európy 4600 pracovníkov, mal Slovakia Steel Mills, v tom čase v konkurze, kúpiť v roku 2018. "Kúpili sme všetko za veľa miliónov, ale keď sme chceli začať, zistili sme, že nevlastníme pozemok priamo pod továrňou," ozrejmil, pričom pôvodného majiteľa menovať nechcel. Ako vysvetlil, počas procesu dojednania kúpno-predajnej zmluvy malo dôjsť k vyňatiu predmetného pozemku zo zoznamu položiek predmetu predaja. "Nevieme, možno to bolo vtedy právne možné. V Nemecku takéto niečo možné nie je," podotkol.



Podľa Aicherových slov sa s predchádzajúcim majiteľom na predaji sporného pozemku nedohodol aj napriek ponuke zaplatiť zaň dvojnásobok pôvodnej účtovnej hodnoty vyčíslenej na viac ako 240.000 eur. "Je pravda, že medzičasom stúpla i cena pozemkov, ale keď od vás niekto požaduje povedzme desaťnásobok, mal by byť triezvejší a pýtať akceptovateľnejšiu sumu," skonštatoval.



O pomoc pri rozbehu strážskej oceliarne požiadal Aicher Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Ako TASR z jeho tlačového odboru informovali, rezortný štátny tajomník Dušan Velič má Aicherovi sprostredkovať stretnutie so štátnym tajomníkom ministerstva hospodárstva Karolom Galekom, ktorého predmetom má byť zabezpečenie dodávok elektrickej energie. Čo sa pozemkov týka, "tento spor je v rovine právnej, tu sa budú musieť aktivizovať advokáti zastupujúci Steel Mills, respektíve súdy," uviedlo MIRRI.