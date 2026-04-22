< sekcia Ekonomika
Spustia 3. ročník súťaže CING - Cena Inžinierskej komory vo výstavbe
Autor TASR
Bratislava 22. apríla (TASR) - Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) otvorí 27. apríla prihlasovanie do 3. ročníka súťaže CING - Cena Inžinierskej komory vo výstavbe, ktorá oceňuje kvalitné inžinierske diela a ich autorov. Cieľom súťaže nie je len ocenenie finálneho diela, ale aj poukázanie na proces jeho vzniku - rozhodnutia, odborné riešenia a zodpovednosť, ktoré tvoria základ každej kvalitnej stavby, informovala Katarína Hodorová zo SKSI.
„Stavební inžinieri stoja za projektmi, ktoré formujú naše mestá, infraštruktúru aj každodenný život. CING je priestor, kde môžu tieto projekty získať uznanie, ktoré si zaslúžia,“ uviedla SKSI. Súťaž je otvorená pre odborníkov a tímy, ktoré sa podieľali na realizácii inžinierskych diel s výnimočnou technickou, konštrukčnou alebo spoločenskou hodnotou.
Komunikačná línia tohto ročníka súťaže sa nesie v myšlienke: „Za každou stavbou je príbeh stavebného inžiniera.“ Organizátori zo SKSI zároveň vyzývajú stavebných inžinierov, aby prihlásili svoje projekty, ktoré si zaslúžia pozornosť odbornej verejnosti.
