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Spustili 15. ročník Hoteliera roka, víťaz bude známy v novembri
Do súťaže sa môžu prihlásiť alebo byť nominovaní riaditelia a manažéri hotelov pôsobiacich na Slovensku, ktorí spĺňajú podmienky stanovené v jej štatúte.
Autor TASR
Bratislava 22. júla (TASR) - Nájsť osobnosť, ktorá svojou prácou, výsledkami a prístupom k vedeniu hotela výrazne prispela k rozvoju slovenského hotelierstva, je cieľom dlhoročnej súťaže Hotelier roka. Jej 15. ročník spustila v stredu Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS), víťaz bude vyhlásený v novembri.
„Naším cieľom je vyzdvihnúť ľudí, ktorí dokážu viesť hotely na Slovensku s jasnou víziou, prinášať nové impulzy a zároveň budovať silné tímy. Práve oni určujú, kam sa bude slovenské hotelierstvo ďalej posúvať,“ vysvetlil prezident AHRS Marek Harbuľák.
Do súťaže sa môžu prihlásiť alebo byť nominovaní riaditelia a manažéri hotelov pôsobiacich na Slovensku, ktorí spĺňajú podmienky stanovené v jej štatúte. Nominácie je možné podávať do 11. septembra 2026 prostredníctvom webovej stránky súťaže.
Prihlásených účastníkov bude hodnotiť 7-členná odborná porota menovaná Prezídiom AHRS. Prihliadať bude na profesijné skúsenosti kandidátov, kvalitu a reputáciu hotela v online prostredí, ako aj na ekonomické výsledky zariadenia pod ich vedením. Víťaz aktuálneho ročníka bude vyhlásený počas Jesennej HORECA Konferencie, ktorá sa uskutoční 16. až 18. novembra.
„Titul Hotelier roka vnímam ako veľké ocenenie práce celého môjho tímu a zároveň ako potvrdenie, že cesta kvality, profesionality a dôrazu na hosťa má význam. Hotelierstvo je predovšetkým o ľuďoch. A o tíme, ktorý vytvára zážitok pre hostí každý deň,“ konštatovala držiteľka titulu Hotelier roka 2024 a riaditeľka Apollo Hotela Bratislava Michaela Pospíšil Grančičová.
„Naším cieľom je vyzdvihnúť ľudí, ktorí dokážu viesť hotely na Slovensku s jasnou víziou, prinášať nové impulzy a zároveň budovať silné tímy. Práve oni určujú, kam sa bude slovenské hotelierstvo ďalej posúvať,“ vysvetlil prezident AHRS Marek Harbuľák.
Do súťaže sa môžu prihlásiť alebo byť nominovaní riaditelia a manažéri hotelov pôsobiacich na Slovensku, ktorí spĺňajú podmienky stanovené v jej štatúte. Nominácie je možné podávať do 11. septembra 2026 prostredníctvom webovej stránky súťaže.
Prihlásených účastníkov bude hodnotiť 7-členná odborná porota menovaná Prezídiom AHRS. Prihliadať bude na profesijné skúsenosti kandidátov, kvalitu a reputáciu hotela v online prostredí, ako aj na ekonomické výsledky zariadenia pod ich vedením. Víťaz aktuálneho ročníka bude vyhlásený počas Jesennej HORECA Konferencie, ktorá sa uskutoční 16. až 18. novembra.
„Titul Hotelier roka vnímam ako veľké ocenenie práce celého môjho tímu a zároveň ako potvrdenie, že cesta kvality, profesionality a dôrazu na hosťa má význam. Hotelierstvo je predovšetkým o ľuďoch. A o tíme, ktorý vytvára zážitok pre hostí každý deň,“ konštatovala držiteľka titulu Hotelier roka 2024 a riaditeľka Apollo Hotela Bratislava Michaela Pospíšil Grančičová.