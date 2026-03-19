< sekcia Ekonomika
Spustili 15. ročník testovania digitálnych zručností
Minister školstva poukázal na to, že Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré v oblasti digitálnych kompetencií mladých dosahujú vyššiu úroveň ako naši susedia.
Autor TASR
Bratislava 19. marca (TASR) - Digitálna koalícia spustila vo štvrtok 15. ročník testovania digitálnych zručností žiakov základných a stredných škôl a ich učiteľov na Slovensku, v Česku, Maďarsku a Poľsku. Bezplatný IT Fitness Test je dostupný aj širokej verejnosti. Na tlačovej konferencii o tom informovali predseda Digitálnej koalície Mário Lelovský, minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) i minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý).
„Doteraz sa do tohto testovania zapojil jeden milión účastníkov, čím sme absolútne najväčšie testovanie digitálnych zručností široko-ďaleko,“ ozrejmil Lelovský s tým, že už piaty rok je testovanie rozšírené aj do zahraničia. Testy sú rozdelené do dvoch úrovní a viacerých oblastí, od práce s internetom a bezpečnosti, cez kancelárske nástroje a sociálne siete, až po IT základy, riešenie problémov či dátovú gramotnosť.
Minister školstva poukázal na to, že Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré v oblasti digitálnych kompetencií mladých dosahujú vyššiu úroveň ako naši susedia. „V dnešnej dobe, dobe umelej inteligencie, je to absolútna nevyhnutnosť pre mladých ľudí, aby tieto zručnosti a schopnosti mali,“ podčiarkol Drucker. Rezort školstva podľa jeho slov kladie veľký dôraz aj na zlepšovanie zručnosti kritického myslenia a riešenia problémov.
Minister investícií Migaľ verí, že v budúcnosti sa tento test rozšíri aj do ďalších krajín. „Deti môžeme technicky naučiť pracovať so sociálnymi sieťami, nástrojmi umelej inteligencie, ktoré im pomáhajú vzdelávať sa. Ale my ich musíme v prvom rade naučiť kriticky myslieť, aby dokázali skutočne vyhodnocovať pravé informácie, ktoré z digitálnych zdrojov dostanú,“ zdôraznil. Ide podľa jeho slov nielen o úlohu pedagógov, ale aj rodičov.
Štvrtková tlačová konferencia sa uskutočnila na pôde Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na Hálovej ulici v bratislavskej Petržalke. Táto škola podľa slov jej riaditeľky Ivety Šafránkovej nastúpila na cestu vytvorenia pilotného centra excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave, konkrétne v informačných a komunikačných technológiách.
Projekt IT Fitness Test vznikol s ambíciou podporiť rozvoj digitálnej gramotnosti a ukázať, aké dôležité sú tieto zručnosti pre štúdium, pracovný trh aj každodenný život. Jeho hlavným cieľom je poskytnúť objektívny obraz o úrovni digitálnych zručností. Test je dostupný online.
„Doteraz sa do tohto testovania zapojil jeden milión účastníkov, čím sme absolútne najväčšie testovanie digitálnych zručností široko-ďaleko,“ ozrejmil Lelovský s tým, že už piaty rok je testovanie rozšírené aj do zahraničia. Testy sú rozdelené do dvoch úrovní a viacerých oblastí, od práce s internetom a bezpečnosti, cez kancelárske nástroje a sociálne siete, až po IT základy, riešenie problémov či dátovú gramotnosť.
Minister školstva poukázal na to, že Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré v oblasti digitálnych kompetencií mladých dosahujú vyššiu úroveň ako naši susedia. „V dnešnej dobe, dobe umelej inteligencie, je to absolútna nevyhnutnosť pre mladých ľudí, aby tieto zručnosti a schopnosti mali,“ podčiarkol Drucker. Rezort školstva podľa jeho slov kladie veľký dôraz aj na zlepšovanie zručnosti kritického myslenia a riešenia problémov.
Minister investícií Migaľ verí, že v budúcnosti sa tento test rozšíri aj do ďalších krajín. „Deti môžeme technicky naučiť pracovať so sociálnymi sieťami, nástrojmi umelej inteligencie, ktoré im pomáhajú vzdelávať sa. Ale my ich musíme v prvom rade naučiť kriticky myslieť, aby dokázali skutočne vyhodnocovať pravé informácie, ktoré z digitálnych zdrojov dostanú,“ zdôraznil. Ide podľa jeho slov nielen o úlohu pedagógov, ale aj rodičov.
Štvrtková tlačová konferencia sa uskutočnila na pôde Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na Hálovej ulici v bratislavskej Petržalke. Táto škola podľa slov jej riaditeľky Ivety Šafránkovej nastúpila na cestu vytvorenia pilotného centra excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave, konkrétne v informačných a komunikačných technológiách.
Projekt IT Fitness Test vznikol s ambíciou podporiť rozvoj digitálnej gramotnosti a ukázať, aké dôležité sú tieto zručnosti pre štúdium, pracovný trh aj každodenný život. Jeho hlavným cieľom je poskytnúť objektívny obraz o úrovni digitálnych zručností. Test je dostupný online.