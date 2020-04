Spustili aktualizovanú a prehľadnejšiu verziu webu korona.gov.sk

Bratislava 21. apríla (TASR) – Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) v spolupráci s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES), permanentným krízovým štábom a dobrovoľníkmi z IT komunity slovensko.help spustil aktualizovanú a prehľadnejšiu beta verziu webovej stránky korona.gov.sk. Médiá o tom informoval úrad v utorok. Na stránke naďalej intenzívne pracujú.



Korona.gov.sk je centrálnym webom pre získavanie informácií o koronavíruse, ktorý zrozumiteľným spôsobom informuje o opatreniach a pomoci vlády pre občanov a podnikateľov. Spolupracovali na nej štát a dobrovoľníci zo sveta IT. Prevádzkuje ju ÚPVII, technickým správcom je NASES a redakčný tím tvoria odborníci z oddelenia behaviorálnych inovácií ÚPVII, redakcie slovensko.sk a IT komunity.



"Som veľmi rada, že sa nám podarilo v spolupráci s Jánom Bučkuliakom z Permanentného krízového štábu, pracovníkmi nášho úradu, NASES a dobrovoľníkmi zo slovensko.help položiť základy ukážkového webu podľa všetkých štandardov," uviedla vicepremiérka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí). Ako dodala, bude presadzovať, aby dizajn manuál používali všetky štátne inštitúcie. "Momentálne takmer každý štátny web vyzerá inak, čo spôsobuje zbytočné predražovanie webov a komunikácia občana so štátom nie je jednotná," doplnila Remišová.



Ako ďalej uviedol úrad, stránku plánujú preložiť do anglického jazyka a jazykov národnostných menším. "Nový web budeme ďalej rozvíjať s dôrazom na prehľadnosť a zrozumiteľnosť ako príklad toho, akoby mal štát komunikovať s prihliadnutím na nevidiacich ľudí, ľudí rôzneho veku a obmedzenia," doplnila Remišová.



Podľa úradu je táto webstránka pilotným projektom, ako by štátne služby mali vyzerať, aby boli informačne presné, prehľadné a zároveň zrozumiteľné pre širokú verejnosť.