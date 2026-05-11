Spustili cielené kontroly zahraničných vín predávaných na Slovensku
Inšpektori sa zamerajú na všetky kategórie vín - od tichých, perlivých, likérových až po šumivé či odalkoholizované.
Autor TASR
Bratislava 11. mája (TASR) - Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR spustila od 27. apríla do 15. júna 2026 cielené kontroly zahraničných vín predávaných na Slovensku. Inšpektori sa zamerajú na všetky kategórie vín - od tichých, perlivých, likérových až po šumivé či odalkoholizované. Kontroly budú vykonávať v obchodných reťazcoch, predajniach aj reštauráciách. Kontrolovať budú najmä kvalitu, správne označovanie a vysledovateľnosť pôvodu vína. Informovala o tom v pondelok ŠVPS na sociálnej sieti.
Pre spotrebiteľa je podľa ŠVPS najdôležitejšie, aby pri konzumácii nebol klamaný v senzorickej kvalite vína. Pri označovaní spotrebiteľ musí získať relevantné informácie hlavne u zahraničných vín, aký je to produkt, aké je kvalitatívne zaradenie, či ide o víno bez zemepisného označenia alebo o víno s chráneným označením pôvodu, keď aj kvalita vína musí byť adekvátna a oveľa vyššia. Často sa podľa ŠVPS pri nákupe zahraničných vín z Francúzska z oblasti Bordeaux stáva, že vína môžu byť veľmi lacné a sú to vína, pri ktorých je označenie napríklad len oblasť Bordeaux.
ŠVPS poznamenala, že apelačné vína sú z tej istej oblasti, ale s chráneným označením pôvodu vína označením Appellation d'Origine Contrôlée (AOC), teda s oveľa vyššou kvalitou a vyššou cenou. Pri takejto ponuke sa kontroluje správnosť slovenského prekladu, aby spotrebiteľ nebol zavádzaný. To isté platí aj pre talianske či španielske vína.
Súčasťou kontrol bude podľa veterinárov aj odber vzoriek, ktoré budú testované v laboratóriách. Dôraz sa kladie na podozrivé výrobky (napr. zákal, nezvyčajná farba). Cieľom je zabezpečiť, aby sa k spotrebiteľom dostávali len bezpečné a správne označené produkty.
Veterinári pripomenuli, že zároveň už v marci vykonali kontroly zamerané na autenticitu slovenských fľašovaných vín vrátane analýz v Colnom laboratóriu Bratislava (SNIF NMR) s cieľom overiť ich pravosť a pôvod. SNIF NMR je magnetická analýza, pri ktorej sa zisťuje pôvod vína, geografické určenie pôvodu dopestovaného hrozna, nedovolený prídavok vody či prídavok repného alebo iného nepovoleného cukru (fruktózový cukor, izoglukóza).
ŠVPS dodala, že analýza odhaľuje všetky nepovolené výrobné postupy, ktoré sa inými bežnými analýzami nedajú stanoviť. Výsledky z analýzy hovoria o tom, či vyrobené víno od slovenského producenta bolo naozaj vyrobené zo slovenského hrozna a či bolo vyrobené poctivo.
