Spustili doručovanie overovacích kódov na nákup IT zariadení žiakov

Bratislava 12. mája (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR s Digitálnou koalíciou (DK) spustili doručovanie overovacích kódov na nákup informačno-technologických (IT) zariadení pre žiakov. Zaregistrovaných je 53.000 uchádzačov o príspevok. V piatok o tom informovala dočasne poverená ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) na tlačovej konferencii.



Ide o príspevok 350 eur na nákup nového notebooku, tabletu alebo počítača s monitorom v jednom pre žiakov základných a stredných škôl. Prvým stovkám žiakov už prišli overovacie kódy, uviedla Remišová. "V ostrej fáze projektu, ktorú Digitálna koalícia spustí do konca mája, získa svoje overovacie kódy ďalších 20.000 ďalších žiakov," doplnila.



Projekt Digitálny príspevok pre žiakov SR podporila aj Asociácia stredných odborných škôl Slovenska, Združenie základných škôl Slovenska, Združenie samosprávnych krajov či Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Pri propagácii pomáhajú aj zriaďovatelia škôl či samotné školy, dodala vicepremiérka.



Predseda Digitálnej koalície Mário Lelovský povedal, že do uvedeného pilotného procesu sú zaradené tri bratislavské stredné školy, kde 254 rodičov prvákov dostalo SMS o tom, že sú oprávnení žiadať v predajni digitálny príspevok. V prevádzkach sú vyškolení predajcovia, aby poskytli príspevok a zariadenie. Vzdelávaciu pomôcku je možné si vyzdvihnúť do konca októbra.



Zmluvných obchodov je v hlavnom meste SR 16 a sú to štyria zmluvní predajcovia. Na Slovensku ich je celkovo 92, ktorí majú v celej SR 275 prevádzok k dispozícii, vyčíslil predseda.



Čaká sa aj na podpis telekomunikačných operátorov, ktorých prevádzok je v celej SR spolu niekoľko stoviek. "Predpokladáme, že do konca mája bude k dispozícii 500 predajných miest," dodal Lelovský.



"Takisto sme poslali list o projekte 3641 riaditeľom všetkých základných škôl a stredných škôl na celom Slovensku, v spolupráci aj s ministrom školstva a pani ministerkou. List im odporúča zapojiť sa do projektu. Máme spätnú väzbu od 1642 škôl a 158 je už aj zazmluvnených. Komunikujeme tiež s 210 komunitnými centrami (KC), z ktorých obojstranná komunikácia je medzi 177 KC," uzavrel predseda.