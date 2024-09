Spustili humanitárnu pomoc pre jednotlivcov aj obce po povodniach

Stupava 19. septembra (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR spustilo vo štvrtok humanitárnu pomoc po povodniach. Jednotlivci môžu získať dotáciu maximálne vo výške 1500 eur a požiadať o ňu budú môcť aj opakovane. Rovnako o ňu môžu požiadať aj obce do výšky 15.000 eur. Šéf rezortu Erik Tomáš (Hlas-SD) na štvrtkovej tlačovej konferencii v Stupave uviedol, že s odstraňovaním škôd po povodniach budú domácnostiam a obciam pomáhať aj nezamestnaní ľudia.



"Ministerstvo práce spúšťa tú avizovanú humanitárnu pomoc pre občanov postihnutých záplavami. Naša humanitárna pomoc bude mať dve roviny. Tou prvou je finančná pomoc občanom, ale aj mestám a obciam, ktoré boli postihnuté týmto ničivým živlom," povedal Tomáš.



Doplnil, že každá domácnosť postihnutá záplavami môže použiť financie na opravu alebo kúpu zariadenia nevyhnutného na zabezpečenie základných životných potrieb, ako je napríklad kotol na kúrenie, zariadenie na ohrev vody, sporák, práčka, ale aj na obnovu bytového fondu, ak bol byt alebo rodinný dom poškodený živelnou udalosťou.



Rovnako môžu požiadať o dotáciu aj obce. Podmienkou je, aby peniaze použili na pomoc pre ľudí, ktorí boli postihnutí prírodným živlom, a to formou zabezpečenia potrebného materiálu pre nich a na opravu ich domov. Tomáš uviedol, že do oblastí postihnutých povodňami, ako sú mestá Stupava, Malacky a Čadca, vyslalo MPSVR zamestnancov úradov práce, aby ľuďom pomohli s vypĺňaním žiadostí.



V druhej rovine humanitárnej pomoci chce šéf rezortu zapojiť nezamestnaných ľudí do projektu pri odstraňovaní škôd a následkov záplav v postihnutých oblastiach.



"Máme pripravených 450 nezamestnaných, ktorí v tých postihnutých regiónoch, či už ide o Kysuce, Myjavu a Záhorie, budú pomáhať a ministerstvo práce, respektíve ústredie práce poskytne takýmto ľuďom odmenu, teda mzdu vo výške životného minima, ktoré je v súčasnosti 274 eur. Zároveň poskytneme mestám a obciam na jedného takéhoto nezamestnaného, ktorý tu bude pracovať, mesačný príspevok 94 eur na nákup pracovného náradia alebo pracovného oblečenia," uzavrel Tomáš.



Dodal, že tento program spúšťa rezort práce na tri mesiace a v prípade potreby ho môže aj predĺžiť. Mestá a obce podľa neho už požiadali o pomoc takmer 300 nezamestnaných ľudí. MPSVR vyčlenilo na poskytnutie finančnej pomoci dva milióny eur a do projektu, ktorý má zapojiť nezamestnaných ľudí, pôjde 500.000 eur, pričom podľa Tomáša tento objem peňazí vie rezort práce navýšiť.