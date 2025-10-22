Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 22. október 2025Meniny má Sergej
< sekcia Ekonomika

Spustili komplexnú rekonštrukciu cesty v úseku Drženice po Uhliská

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Práce potrvajú približne šesť mesiacov.

Autor TASR
Levice 22. októbra (TASR) – Nitriansky samosprávny kraj (NSK) spustil rekonštrukciu cesty druhej triedy v úseku Drženice v okrese Levice po hranicu s Banskobystrickým krajom. Práce na komplexnej obnove 16 kilometrov dlhého úseku potrvajú približne šesť mesiacov, informoval predseda NSK Branislav Becík.

V rámci stavby bude postupne rekonštruovaná komunikácia II/524 v úseku od križovania s cestou I/51 v intraviláne obce Drženice, miestna časť Kmeťovce, až po hranicu s Banskobystrickým krajom v extraviláne obce Uhliská. Modernizáciou prejde úsek cesty cez katastrálne územia Kmeťovce, Horné Žemberovce, Jalakšová, Bátovce, Horné Jabloňovce, Bohunice a Uhliská.

Rekonštrukcia zahŕňa obnovu asfaltových vrstiev vozovky v úsekoch, ktoré neprešli obnovou v uplynulých rokoch, rozšírenie a spevnenie krajníc, odvodnenie komunikácie, doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia, ako aj bezbariérové úpravy priechodov pre chodcov v obci Bátovce, informoval Marek Želiar z odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu NSK. Projekt zahŕňa aj inovatívne smart prvky vrátane digitálnych tabúľ, inteligentného značenia a senzorov na detekciu premávky.

Projekt je spolufinancovaný z európskych zdrojov prostredníctvom nenávratného finančného príspevku. Rozpočet stavby dosahuje viac ako 1,6 milióna eur. Zhotoviteľom prác je spoločnosť Eurovia SK.

V priebehu rekonštrukcie bude doprava na jednotlivých úsekoch cesty obmedzená len čiastočne. Počas stavebných prác bude komunikácia prejazdná, doprava však bude vedená striedavo a regulovaná prenosným dopravným značením.

Nitriansky samosprávny kraj za uplynulé tri roky zmodernizoval takmer 300 kilometrov ciest druhej a tretej triedy.
.

Neprehliadnite

VIDEO: Poslanci schválili rozpočet na budúci rok s deficitom 4,1 % HDP

Juraja C. odsúdili za teroristický útok na premiéra na 21 rokov

Fico: Konsolidácia bude mať v nasledujúcich rokoch inú podobu

HRABKO: Premiér spomínal predčasné voľby kvôli hlasovaniu o rozpočte