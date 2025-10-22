< sekcia Ekonomika
Spustili komplexnú rekonštrukciu cesty v úseku Drženice po Uhliská
Práce potrvajú približne šesť mesiacov.
Autor TASR
Levice 22. októbra (TASR) – Nitriansky samosprávny kraj (NSK) spustil rekonštrukciu cesty druhej triedy v úseku Drženice v okrese Levice po hranicu s Banskobystrickým krajom. Práce na komplexnej obnove 16 kilometrov dlhého úseku potrvajú približne šesť mesiacov, informoval predseda NSK Branislav Becík.
V rámci stavby bude postupne rekonštruovaná komunikácia II/524 v úseku od križovania s cestou I/51 v intraviláne obce Drženice, miestna časť Kmeťovce, až po hranicu s Banskobystrickým krajom v extraviláne obce Uhliská. Modernizáciou prejde úsek cesty cez katastrálne územia Kmeťovce, Horné Žemberovce, Jalakšová, Bátovce, Horné Jabloňovce, Bohunice a Uhliská.
Rekonštrukcia zahŕňa obnovu asfaltových vrstiev vozovky v úsekoch, ktoré neprešli obnovou v uplynulých rokoch, rozšírenie a spevnenie krajníc, odvodnenie komunikácie, doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia, ako aj bezbariérové úpravy priechodov pre chodcov v obci Bátovce, informoval Marek Želiar z odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu NSK. Projekt zahŕňa aj inovatívne smart prvky vrátane digitálnych tabúľ, inteligentného značenia a senzorov na detekciu premávky.
Projekt je spolufinancovaný z európskych zdrojov prostredníctvom nenávratného finančného príspevku. Rozpočet stavby dosahuje viac ako 1,6 milióna eur. Zhotoviteľom prác je spoločnosť Eurovia SK.
V priebehu rekonštrukcie bude doprava na jednotlivých úsekoch cesty obmedzená len čiastočne. Počas stavebných prác bude komunikácia prejazdná, doprava však bude vedená striedavo a regulovaná prenosným dopravným značením.
Nitriansky samosprávny kraj za uplynulé tri roky zmodernizoval takmer 300 kilometrov ciest druhej a tretej triedy.
