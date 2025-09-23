< sekcia Ekonomika
Spustili komplexnú sanáciu železničného mosta pri Šali
Dôvodom je oslabenie stability pilierov, ktoré dosiahlo hraničné hodnoty.
Autor TASR
Šaľa 23. septembra (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) spustili komplexnú sanáciu mosta vedúceho ponad Váh medzi Šaľou a Trnovcom nad Váhom. Dôvodom je oslabenie stability pilierov, ktoré dosiahlo hraničné hodnoty, potvrdili ŽSR.
Most postavený v roku 1847 je v prevádzke, od leta minulého roka však vlaky po ňom prechádzajú rýchlosťou zníženou na 30 kilometrov za hodinu. „V momente, ako sa ukázalo, že je tento most v takom stave, v akom je, sa začali práce spojené so sanáciou mosta. Ide o najdlhší železničný most na Slovensku, ktorý mal piliere značne podmyté riekou Váh,“ skonštatoval minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
Sanácia mosta sa týka pilierov spodnej stavby. Práce budú zahŕňať aj zasypanie a spevnenie výverov za piliermi lomovým kameňom určenej frakcie, čím sa spevní plošné založenie mosta v koryte rieky. Po ukončení týchto opatrení bude mostný objekt opäť spôsobilý na prevádzku v plnej traťovej rýchlosti. Práce by mali byť ukončené do konca tohto roka, informoval generálny riaditeľ ŽSR Ivan Bednárik. Odhadované náklady predstavujú približne 15 miliónov eur bez DPH a budú hradené z vlastných zdrojov ŽSR.
ŽSR zároveň zdôrazňujú, že poškodenie mostného objektu je dôsledkom nepravidelného toku rieky a činnosti neďalekého vodného diela. „Vzhľadom na to spoločnosť zvažuje uplatnenie si nároku na náhradu vzniknutých nákladov od správcov vodného toku a vodného diela,“ skonštatoval Bednárik.
