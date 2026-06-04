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Spustili novú výrobnú linku Gemerky, modernizácia stála 9 miliónov
Výrobca nealkoholických nápojov v závode v Tornali investoval do nových technológií, filtračných i výrobných procesov.
Autor TASR
Tornaľa 4. júna (TASR) - Spoločnosť Budiš vo štvrtok v závode v Tornali slávnostne spustila novú výrobnú linku značky Gemerka. Firma do podniku v okrese Revúca investovala deväť miliónov eur, nová linka zvýši výrobnú kapacitu o vyše 40 percent. Na tlačovom brífingu o tom vo štvrtok informovali predstavitelia spoločnosti.
Výrobca nealkoholických nápojov v závode v Tornali investoval do nových technológií, filtračných i výrobných procesov. Hlavnou súčasťou modernizácie je nová plniaca linka, ktorá má priniesť vyššiu výrobnú kapacitu aj presnejšiu automatizovanú kontrolu kvality v každom kroku výroby.
„Nová linka je tým najmodernejším, čo dnes európsky trh v tejto kategórii ponúka. S kapacitou 26.400 kusov za hodinu, čo predstavuje nárast o 42 percent oproti doterajším 18.600 kusom za hodinu, sme pripravení spoľahlivo zásobovať ako slovenský, tak aj český trh, kde Gemerka dlhodobo patrí medzi lídrov,“ skonštatoval riaditeľ výrobných závodov Budiš Jozef Kamas.
Firma do modernizácie závodu v Tornali investovala deväť miliónov eur. Okrem novej linky prešiel podnik komplexnou obnovou, vybudovaná bola nová kompresorovnňa, zrekonštruovaný bol i sirupový sklad. Firma zároveň rozširuje portfólio značky a predstavila nový rad funkčných vôd bez pridaného cukru a sladidiel.
Súčasťou modernizácie výrobného podniku v Tornali bolo aj vybudovanie protipovodňového plotu, ktorý zvyšuje odolnosť závodu voči prírodným rizikám. „Závod je postavený pri prameni a prameň je v záplavovom území rieky Slaná. Záplavy sme tu mali asi dvakrát za posledných 15 rokov, preto sme sa rozhodli spolupodieľať na protipovodňových opatreniach, aby sme aj ochránili investíciu a mohli plynule vyrábať,“ uviedol generálny riaditeľ Budiš Andrej Hronský.
Modernizáciu závodu v Tornali víta i miestna a regionálna samospráva. Investícia v závode má priniesť najmä rozvoj nepriamych pracovných miest, a to napríklad v oblasti logistiky. „Náš okres je v nezamestnanosti vždy medzi prvými, samotné mesto má nezamestnanosť necelých 14 percent. My na Gemeri si vážime každé jedno pracovné miesto,“ skonštatovala primátorka Tornale Erika Győrfiová.
Výrobca nealkoholických nápojov v závode v Tornali investoval do nových technológií, filtračných i výrobných procesov. Hlavnou súčasťou modernizácie je nová plniaca linka, ktorá má priniesť vyššiu výrobnú kapacitu aj presnejšiu automatizovanú kontrolu kvality v každom kroku výroby.
„Nová linka je tým najmodernejším, čo dnes európsky trh v tejto kategórii ponúka. S kapacitou 26.400 kusov za hodinu, čo predstavuje nárast o 42 percent oproti doterajším 18.600 kusom za hodinu, sme pripravení spoľahlivo zásobovať ako slovenský, tak aj český trh, kde Gemerka dlhodobo patrí medzi lídrov,“ skonštatoval riaditeľ výrobných závodov Budiš Jozef Kamas.
Firma do modernizácie závodu v Tornali investovala deväť miliónov eur. Okrem novej linky prešiel podnik komplexnou obnovou, vybudovaná bola nová kompresorovnňa, zrekonštruovaný bol i sirupový sklad. Firma zároveň rozširuje portfólio značky a predstavila nový rad funkčných vôd bez pridaného cukru a sladidiel.
Súčasťou modernizácie výrobného podniku v Tornali bolo aj vybudovanie protipovodňového plotu, ktorý zvyšuje odolnosť závodu voči prírodným rizikám. „Závod je postavený pri prameni a prameň je v záplavovom území rieky Slaná. Záplavy sme tu mali asi dvakrát za posledných 15 rokov, preto sme sa rozhodli spolupodieľať na protipovodňových opatreniach, aby sme aj ochránili investíciu a mohli plynule vyrábať,“ uviedol generálny riaditeľ Budiš Andrej Hronský.
Modernizáciu závodu v Tornali víta i miestna a regionálna samospráva. Investícia v závode má priniesť najmä rozvoj nepriamych pracovných miest, a to napríklad v oblasti logistiky. „Náš okres je v nezamestnanosti vždy medzi prvými, samotné mesto má nezamestnanosť necelých 14 percent. My na Gemeri si vážime každé jedno pracovné miesto,“ skonštatovala primátorka Tornale Erika Győrfiová.