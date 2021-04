Spustili petíciu za záchranu Domu odborov, investor je ňou zaskočený

Bratislava 14. apríla (TASR) – V Bratislave spustili petíciu za záchranu budovy Domu odborov na Trnavskom mýte pred zbúraním. Iniciátor petície, organizácia DOCOMOMO Slovensko, ju totiž považuje za ikonickú stavbu s nesmiernou architektonickou a spoločenskou hodnotou. Zároveň poukazuje, že budova je v súčasnosti v procese posudzovania na vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku (NKP). Spoločnosť Immocap, ktorá vlastní Dom odborov a na jeho mieste plánuje vybudovať projekt Nový Istropolis, je petíciou zaskočená a proti snahám retroaktívne zaradiť stavbu medzi NKP protestuje.



Signatári petície, pod ktorou je už podpísaných vyše 7000 ľudí, žiadajú odmietnutie vydania povolenia na búranie Domu odborov, podporu vyhlásenia budovy za NKP, vytvorenie priestoru na inkluzívny a konštruktívny dialóg developera s Bratislavčanmi a odborníkmi o obnove a integrácii Istropolisu a komplexné riešenie ochrany modernej architektúry na Slovensku. Poukazujú pritom na architektonickú, historickú i kultúrnu hodnotu budovy. Petíciu adresovanú ministerke kultúry Natálii Milanovej (OĽANO), primátorovi Bratislavy Matúšovi Vallovi či starostovi bratislavského Nového Mesta Rudolfovi Kusému podporili aj viaceré známe osobnosti z akademickej, kultúrnej oblasti či prostredia architektov.



Developer Immocap reaguje, že v demokratickej spoločnosti, ktorá ctí práva vlastníkov, nie je korektné dodatočne, retroaktívne, po štyroch rokoch od predaja nehnuteľnosti vyvolávať spoločenský tlak na prekvalifikovanie objektu na národnú kultúrnu pamiatku. "Ignorujúc pritom skutočnosť, že do doby kúpy komplexu budov Domu odborov súkromným vlastníkom ani štát, ani mesto, ani teoretici architektúry nejavili nijaký záujem o jeho zveľadenie, kúpu alebo ochranu," upozornila spoločnosť. Tvrdí, že so zástupcami DOCOMOMO sa stretli ešte v roku 2020 a navrhli spoluprácu a súčinnosť v akýchkoľvek otázkach týkajúcich sa projektu Nový Istropolis. "Namiesto korektnej diskusie nanucuje DOCOMOMO cez spoločenský tlak svoju vôľu prostredníctvom petície," uviedol developer.



Investor podotkol, že Dom odborov nadobudol v roku 2017 legitímnym spôsobom a predaj prebehol bez toho, aby bola vznesená námietka zo strany štátu, mesta či verejnosti. "Ani štát, ani mesto a ani DOCOMOMO v tom čase neprejavili záujem o nadobudnutie Istropolisu ani o jeho rekonštrukciu v pôvodnej architektonickej podobe," upozornil s tým, že budovu kupoval so zámerom revitalizovať ďalšiu významnú časť Trnavského mýta. Deklaruje, že chce nielen zachovať kultúrno-spoločenskú infraštruktúru Istropolisu, ale ju aj vylepšiť pri zachovaní a výraznom rozvinutí kultúrno-spoločenských možností. Zároveň sa zaručuje za prenos umeleckých artefaktov, ako sú vitráž, fontána či exteriérové svietidlá do nového projektu.



Dom odborov nebol podľa developera v čase predaja pamiatkovo chránený. Ak by bola budova retroaktívne zaradená medzi NKP, považoval by to za bezprecedentný zásah do vlastníckych práv a znamenalo by to aj zakonzervovanie súčasného 40 rokov chátrajúceho komplexu a koniec úsilia vrátiť do lokality život v podobe národného kultúrno-kongresového centra, nových verejných priestorov a zelene. "Na rozdiel od signatárov petície my ponúkame reálne riešenia a sme pripravení prevziať zodpovednosť za budúcnosť Istropolisu," vyhlásila spoločnosť Immocap.