Spustili predpredaj jednodňovej diaľničnej známky, platná bude od 1.8.

Bratislava 24. júla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) spustila predpredaj jednodňovej diaľničnej známky s platnosťou od 1. augusta 2024. Vtedy vstúpi do účinnosti zákon, ktorý novú diaľničnú známku zavádza. Súčasne bude od 1. augusta zrušený predaj ročnej diaľničnej známky. V platnosti ostávajú 365-dňová, 30-dňová a desaťdňová známka. V stredu o tom informovala NDS.



Nová jednodňová diaľničná známka bude mať platnosť v deň, ktorý si zákazník určí, a to do polnoci. NDS upozornila, že rovnako ako v zahraničí, ani na Slovensku nebude platiť 24 hodín od zakúpenia. Cena jednodňovej známky je 5,40 eura. "Samotné nastavenie ceny vychádza zo smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ, v ktorej je stanovená cena jednodňovej známky na deväť percent ceny ročnej," priblížili diaľničiari.



Známku si budú môcť motoristi zakúpiť na oficiálnych miestach NDS, prostredníctvom portálu eznamka.sk, cez oficiálnu aplikáciu či na predajných miestach po celom Slovensku. NDS očakáva záujem o jednodňovú diaľničnú známku najmä zo strany zahraničných vodičov, ktorí budú Slovenskom len prechádzať.



Diaľničiari pripomenuli, že od 1. augusta sa zároveň ruší ročná diaľničná známka a nahradí ju 365-dňová. Už zakúpené ročné diaľničné známky však ostávajú v platnosti do 31. januára 2025.