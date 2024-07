Spustili prijímanie žiadostí do výzvy Obnov dom mini

Bratislava 19. júla (TASR) - Domácnosti s nízkymi príjmami v Banskobystrickom a Košickom kraji, ktoré ohrozuje energetická chudoba, môžu od piatka požiadať o finančný príspevok do výšky 10.000 eur na obnovu domu. Prihlasovanie do výzvy Obnov dom mini potrvá do 30. augusta. Cieľom výzvy je do konca tretieho štvrťroka 2025 čiastočne obnoviť minimálne 3060 domov. TASR o tom informovala Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).



Na program je vyčlenených 36 miliónov eur pre 152 obcí s problémovou kvalitou ovzdušia. Podmienkou podľa SAŽP je, že mesačný čistý príjem na jedného člena domácnosti za rok 2022 neprekročil 556,73 eura. To, či má domácnosť nárok na príspevok, si môžu majitelia zistiť v kalkulačke na www.obnovdom.sk.



K žiadosti o príspevok netreba prikladať doklad o príjme, SAŽP si ho overí v spolupráci s inými inštitúciami. "Potrebné je však potvrdenie obecného úradu o veku rodinného domu (musí byť postavený pred rokom 2013) a potvrdenie o osobách, ktoré tvoria domácnosť. Ak v domácnosti žije nezaopatrené dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, bude potrebný aj posudok z úradu práce," tvrdí agentúra.



Finančný príspevok môžu domácnosti použiť na výmenu okien a dverí, zateplenie fasády, zateplenie podlahy nevykurovaného priestoru a stropu nevykurovanej pivnice/suterénu, kotol na biomasu, solárne kolektory a tepelné čerpadlo vzduch - vzduch, uviedla SAŽP. Dodala, že obnovu domu nemôžu robiť majitelia svojpomocne, ale len cez stavebné a inštalačné firmy.



"Po nadobudnutí účinnosti zmluvy dostanú žiadatelia zálohu až do výšky 5000 eur. Formulár žiadosti im ju automaticky vypočíta na základe zadaného plánovaného rozsahu stavebných úprav. Energetický certifikát pri tejto výzve nevyžadujeme," vysvetlil generálny riaditeľ SAŽP Juraj Moravčík.



Keďže sa výzva orientuje na domácnosti s nižšou životnou úrovňou, SAŽP zapojila do programu vyškolených terénnych pracovníkov pre jednotlivé obce. Tí podľa agentúry dobre poznajú "terén", a teda aj domácnosti ohrozené energetickou chudobou a stav ich rodinných domov. "Budú vedieť posúdiť, či domácnosť môže požiadať o príspevok a vypočítajú jeho výšku. Pomôžu aj s výberom vhodných opatrení na zníženie nákladov za energie a v prípade potreby namiesto žiadateľa vyplnia žiadosť," skonštatovala. Ich zoznam je zverejnený na webovej stránke.



SAŽP podľa vlastných slov pripravila podmienky podávania žiadostí tak, aby nedala šancu "rýchlym prstom". Výzva je financovaná z prostriedkov REPowerEU.