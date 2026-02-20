< sekcia Ekonomika
Spustili pripomienkovanie národného AI laboratória pre kyberbezpečnosť
Nové laboratórium má byť priestorom na vývoj, testovanie a overovanie riešení využívajúcich umelú inteligenciu v kybernetickej bezpečnosti.
Autor TASR
Bratislava 20. februára (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR spustilo verejné pripomienkovanie projektovej dokumentácie k pripravovanému národnému projektu Národné laboratórium umelej inteligencie pre kybernetickú bezpečnosť (AI CyberLab). Cieľom projektu je posilniť ochranu kritickej infraštruktúry štátu a zvýšiť odolnosť Slovenska voči kybernetickým hrozbám. Informovalo o tom MIRRI.
Nové laboratórium má byť priestorom na vývoj, testovanie a overovanie riešení využívajúcich umelú inteligenciu v kybernetickej bezpečnosti. Podľa rezortu má pomôcť rýchlejšie odhaľovať hrozby, predchádzať incidentom a podporiť bezpečné a zodpovedné využívanie umelej inteligencie v praxi. Projekt má byť financovaný z Programu Slovensko 2021 - 2027 a zo štátneho rozpočtu.
„Kybernetická bezpečnosť dnes nie je len technická téma, ale otázka dôvery a stability štátu. Chceme, aby Národné laboratórium umelej inteligencie pre kybernetickú bezpečnosť vzniklo v úzkej spolupráci s odbornou komunitou,“ uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý). Zároveň vyzval expertov z akademického prostredia, technologického sektora aj širšej odbornej verejnosti, aby sa do pripomienkovania zapojili.
Generálny riaditeľ sekcie kybernetickej bezpečnosti MIRRI SR Pavel Hajdin projekt označil za systematickú investíciu do budovania kapacít štátu v oblasti detekcie, analýzy a prevencie kybernetických hrozieb. „Naším cieľom je aktívne získať spätnú väzbu od odbornej komunity a zapracovať relevantné podnety ešte pred finálnym nastavením parametrov,“ doplnil.
Rezort uviedol, že do procesu prípravy projektu sa môže zapojiť každý, kto má odborné skúsenosti alebo záujem prispieť k rozvoju bezpečného využívania umelej inteligencie na Slovensku. Začiatok realizácie projektu a budovanie laboratória sa predpokladá po jeho schválení, orientačne začiatkom roka 2027.
