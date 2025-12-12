< sekcia Ekonomika
Spustili prvú kvantovo-zabezpečenú komunikačnú linku na Slovensku
Slovenská kvantová sieť vzniká v rámci národného projektu skQCI, ktorý je súčasťou európskej iniciatívy EuroQCI.
Autor TASR
Košice 12. decembra (TASR) - Prvá komerčná kvantovo-zabezpečená komunikačná linka na Slovensku spája Košice a Prešov. Slávnostne ju otvorili vo štvrtok (11. 12.) na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach.
Ide o historický míľnik vo výstavbe národnej kvantovej komunikačnej infraštruktúry a zároveň o prvý plne funkčný prvok slovenskej siete, ktorá je súčasťou celoeurópskeho projektu EuroQCI. TASR o tom informovala Diana Cencer Garafová z Národného centra pre kvantové technológie (QUTE.sk).
Podľa centra príchod kvantových technológií môže priniesť spoločenské fenomény podobné tým, ktoré dnes zažívame s rýchlym nástupom umelej inteligencie. V rámci bezpečnosti bude jednou z najzásadnejších zmien potenciálna schopnosť kvantových počítačov prelomiť dnes používanú kryptografiu, ktorá chráni banky, štátne inštitúcie, nemocnice aj kritickú infraštruktúru. Aj keď dnes univerzálne kvantové počítače ešte neexistujú, ich príchod môže vyvolať výrazný bezpečnostný šok, na ktorý sa treba pripraviť.
„Bezpečnosť kvantovej komunikácie je založená na fundamentálnych fyzikálnych princípoch, ktoré znemožňujú akýkoľvek - dokonca aj hypotetický - spôsob odpočúvania či prelomenia komunikácie. V praxi to znamená, že Slovensko dnes spúšťa technológiu, ktorej princíp nie je možné prelomiť žiadnym výpočtovým výkonom,“ uviedol riaditeľ Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) Mário Ziman.
Slovenská kvantová sieť vzniká v rámci národného projektu skQCI, ktorý je súčasťou európskej iniciatívy EuroQCI. Európska komisia v rámci nej financuje výstavbu chrbtovej siete budúceho kvantového internetu, ktorý má do roku 2028 prepojiť členské štáty EÚ. K budovaniu kvantovej infraštruktúry prispieva aj široká platforma partnerov, ktorí pristúpili k memorandu o podpore budovania kvantovej komunikačnej infraštruktúry na Slovensku. Medzi signatármi sú univerzity, výskumné inštitúcie, verejné orgány aj technologickí partneri. Memorandum vytvára rámec pre koordinovaný postup pri zavádzaní kvantových technológií, prepojení verejných inštitúcií bezpečnými kvantovými linkami a zdieľaní know-how naprieč sektorom.
Otvorenie prvej linky medzi UPJŠ a Prešovskou univerzitou v Prešove (PU) je konkrétnym výsledkom tejto spoločnej iniciatívy. „Táto kvantová linka poskytuje okrem iného skvelú príležitosť pre našu fakultu a univerzitu obohatiť výučbu o praktické ukážky a realizovať nový typ výskumu v oblastiach kvantového počítania a kybernetickej bezpečnosti. Tento nový stimul utvrdil vedenie fakulty v zámere vytvoriť nový študijný program zameraný na kvantové technológie,“ uviedol prodekan pre rozvoj a riadenie kvality na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ Gabriel Semanišin.
Slovenské konzorcium projektu skQCI, vedené Fyzikálnym ústavom SAV v úzkej spolupráci s QUTE.sk, pracuje na budovaní tejto infraštruktúry už druhý rok. Okrem prepojenia Košíc a Prešova sú v príprave aj ďalšie úseky vrátane cezhraničných napojení na Poľsko, Maďarsko, Rakúsko a Česko. Kým linka medzi Košicami a Prešovom je založená na komerčnom riešení, ktoré sú dnes dostupné na trhu, Slovensko nejde cestou výlučného nákupu existujúcich komerčných riešení. Primárnym cieľom projektu skQCI nie je priniesť na Slovensko samotné technológie, ale vybudovať expertízu a know-how v oblasti kvantovej bezpečnosti a podporných kvantových technológiách, ako sú napríklad jednofotónové detektory, informovalo QUTE.sk.
Slovensko sa týmto zaraďuje medzi krajiny, ktoré aktívne rozvíjajú kvantové technológie druhej generácie - také, ktoré v budúcnosti umožnia nielen bezpečnú komunikáciu, ale aj prenos kvantovej informácie medzi kvantovými počítačmi.
