Spustili registráciu do projektov Hovorme o jedle a Podpor svoj odbor

Bratislava 29. septembra (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) spustila registráciu do dvoch projektov - Hovorme o jedle a Podpor svoj odbor. Oba projekty majú súťažno-vzdelávací charakter a sú určené pre žiakov základných škôl (ZŠ) a stredných odborných škôl (SOŠ). Informovala o tom hovorkyňa komory Jana Holéciová.



Zámerom oboch projektov je podľa nej vychovať si z mladých ľudí uvedomelých spotrebiteľov, ktorí budú rozumieť, prečo má význam nakupovať zdravé a kvalitné slovenské potraviny. Mládež zároveň chce komora presvedčiť, že ísť študovať na SOŠ agropotravinárskeho, veterinárneho a lesníckeho zamerania má veľký zmysel a perspektívu do budúcnosti.



Organizátorom oboch projektov je SPPK, záštitu prevzalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.



Súťažno-vzdelávací projekt Hovorme o jedle v tomto roku pokračuje už svojím 11. ročníkom. ZŠ na celom Slovensku sa doň môžu zaregistrovať do 15. októbra. Následne v týždni od 16. do 20. októbra sa uskutoční samotná súťažná časť projektu. Všetky informácie o projekte sú dostupné na www.opotravinach.sk.



Žiakov ZŠ podľa hovorkyne čaká v rámci projektu Hovorme o jedle výtvarná súťaž Chutné maľovanie, literárna súťaž Neplytvám potravinami - čas ukázať lásku našej planéte a fotografická súťaž Očami gurmána. Žiaci budú v druhom októbrovom týždni na vyučovaní hovoriť o jedle, pripravovať výtvarné práce, písať poviedky alebo úvahy, fotografovať objekty spojené s jedlom a potravinami.



Druhým projektom Podpor svoj odbor sa bude podľa Holéciovej komora prihovárať študentom SOŠ agropotravinárskeho, lesníckeho a veterinárneho zamerania a žiakom na druhom stupni ZŠ. SPPK chce projektom zvýšiť povedomie mladých ľudí o agropotravinárskych, veterinárnych a lesníckych odboroch, ktoré sa dajú študovať na stredných odborných školách.



Dodala, že SOŠ sa do projektu Podpor svoj odbor môžu zaregistrovať do 15. októbra. Registrácia pre ZŠ bude spustená v termíne od 15. októbra do 30. novembra. Všetky informácie o projekte vrátane registračného formulára sú podľa nej k dispozícii na stránke www.podporodbor.sk.