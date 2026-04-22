Spustili registráciu záujmu v dvoch projektoch nájomného bývania
Registrácia záväzného záujmu v druhej fáze Ovocných sadov v hlavnom meste bola spustená 21. apríla, k dispozícii je 67 bytov.
Autor TASR
Bratislava 22. apríla (TASR) - Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB) spustila registráciu záväzného záujmu o štátom podporované nájomné byty v dvoch projektoch. V Bratislave ide o pokračovanie pilotného projektu v druhej časti Ovocných sadov a v Žiline o úplne nový projekt Lesopark, informovala v stredu agentúra.
Registrácia záväzného záujmu v druhej fáze Ovocných sadov v hlavnom meste bola spustená 21. apríla, k dispozícii je 67 bytov. V pilotnej časti projektu, ktorá sa realizovala v apríli 2025, prejavilo záväzný záujem 762 ľudí.
Súčasne AŠPNB prvýkrát prináša štátom podporované nájomné bývanie aj do Žiliny projektom Lesopark v Žiline. Ten ponúka spolu 121 bytov v mestskej časti Bôrik, v blízkosti lesoparku. Registrácia záväzného záujmu sa začala 22. apríla.
Projekt v Žiline je rozdelený na dve časti, k dispozícii sú jedno-, dvoj- a trojizbové byty. Realizuje ho opäť investičný partner agentúry poisťovňa Kooperativa, ktorá nájomné bývanie na Slovensku rozvíja od roku 2017. V Žilinskom kraji AŠPNB aktuálne eviduje vyše 1300 záujemcov o štátom podporované nájomné bývanie, z toho približne 700 priamo v Žiline.
„Po pilotnom projekte Ovocné sady v Bratislave sa nám podarilo rozšíriť štátom podporované nájomné bývanie do ďalšieho regiónu. Lesopark v Žiline, to nie sú len nové kvalitné byty, ale funkčný projekt s dostupnou infraštruktúrou, ktorý zodpovedá štandardom moderného bývania na úrovni 21. storočia,“ povedala predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka AŠPNB Eva Lisová.
„Projekt Lesopark Žilina predstavuje ďalší dôležitý krok v našej stratégii rozširovania portfólia nájomného bývania, ktoré vnímame ako stabilnú investíciu s hlbokým spoločenským rozmerom. Ako prvý súkromný partner tejto iniciatívy postupne prinášame nové byty ľuďom, pre ktorých je nájomné bývanie reálnym a dlhodobo udržateľným riešením,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne Kooperativa Vladimír Bakeš.
Registrácia záväzného záujmu pre oba projekty je určená záujemcom s aktívnym používateľským účtom na portáli nájomného bývania. Podmienkou je vyplniť a odoslať elektronický formulár. Následne systém pridelí každému záujemcovi jedinečnú časovú známku, ktorá rozhoduje o poradí pri prideľovaní bytov. Pred registráciou je nevyhnutné aktualizovať si používateľský profil.
Záujemcovia po tom dopĺňajú všetky požadované údaje vrátane informácií o príjme, vlastníctve nehnuteľnosti a členoch domácnosti a potvrdzujú čestné vyhlásenia. Taktiež dopĺňajú do formulára povinné prílohy - doklady o príjmoch. Po registrácii budú záujemcovia vyzvaní na potvrdenie záväzného záujmu a následne AŠPNB pristúpi k overovaniu splnenia všetkých kritérií.
„Registrácia záväzného záujmu je zásadným krokom pri získaní štátom podporovaného nájomného bývania. Nestačí mať len vytvorený účet, ale je potrebné po spustení registrácie odoslať správne vyplnený formulár. Pre záujemcov sme pripravili aj sériu inštruktážnych videí, ktoré ich prevedú celým procesom,“ dodala Lisová.
