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Spustili systém na zjednodušenie podkladov verejného obstarávania
Asistent tvorby súťažných podkladov by mal umožniť automatické vyhľadávanie a generovanie podkladov z existujúcej databázy na základe špecifických potrieb používateľov.
Autor TASR
Bratislava 9. júna (TASR) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) spustil systém „Asistent tvorby súťažných podkladov“. Ide o digitálny nástroj na podporu služieb v oblasti verejného zadávania zákaziek, ktorý by mal zmierniť administratívnu náročnosť verejného obstarávania pre samosprávy. V utorok o tom informoval ÚVO.
„Tento nástroj je primárne určený pre menšie mestá a obce, ktoré možno nemajú dostatok financií alebo odborných kapacít na expertov, ktorí sa zaoberajú verejným nákupom. Vďaka tejto novinke vieme verejným obstarávateľom pomáhať pripravovať aktuálne súťažné podklady, čo by malo viesť k lepšej štandardizácii, obmedzeniu chybovosti a k zlepšeniu procesu verejného obstarávania,“ uviedla hovorkyňa ÚVO Simona Brejová.
Asistent tvorby súťažných podkladov by mal umožniť automatické vyhľadávanie a generovanie podkladov z existujúcej databázy na základe špecifických potrieb používateľov. Záujemcovia ho nájdu pod doménou https://asistentobstaravania.sk/. Systém je výsledkom projektu „Vzorové súťažné podklady a vzorové všeobecné obchodné podmienky“ financovaného z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR. Vyvinutý bol študentami na jednom z Hackathonov, ktorých gestorom je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
„Tento nástroj je primárne určený pre menšie mestá a obce, ktoré možno nemajú dostatok financií alebo odborných kapacít na expertov, ktorí sa zaoberajú verejným nákupom. Vďaka tejto novinke vieme verejným obstarávateľom pomáhať pripravovať aktuálne súťažné podklady, čo by malo viesť k lepšej štandardizácii, obmedzeniu chybovosti a k zlepšeniu procesu verejného obstarávania,“ uviedla hovorkyňa ÚVO Simona Brejová.
Asistent tvorby súťažných podkladov by mal umožniť automatické vyhľadávanie a generovanie podkladov z existujúcej databázy na základe špecifických potrieb používateľov. Záujemcovia ho nájdu pod doménou https://asistentobstaravania.sk/. Systém je výsledkom projektu „Vzorové súťažné podklady a vzorové všeobecné obchodné podmienky“ financovaného z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR. Vyvinutý bol študentami na jednom z Hackathonov, ktorých gestorom je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.