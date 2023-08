Spustili výzvu na podporu nabíjacích staníc pre elektromobily

Bratislava 28. augusta (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v pondelok spustilo novú výzvu na financovanie budovania infraštruktúry nabíjacích staníc pre elektromobily. Výzva je určená pre fyzické osoby, podnikateľov a pre právnické osoby. Celkový vyčlenený objem prostriedkov na podporu budovania nabíjacích bodov je vo výške 6.084.500 eur bez DPH, pričom cieľom výzvy je vybudovanie 800 nabíjacích staníc so základným výkonom a 360 nabíjacích bodov rýchleho nabíjania. Prvé hodnotiace kolo bude uzatvorené 30. septembra 2023, informovalo MH.



Štátny tajomník MH Peter Švec uviedol, že by malo ísť o nabíjacie stanice s dostupnosťou pre širokú verejnosť. "Je to ďalší nástroj, ktorého ambíciou je zatraktívniť bezemisnú dopravu na Slovensku," dodal. Alokácia na nabíjacie body s výkonom viac ako 11 kilowattov (kW), teda so základným výkonom, je viac ako 1,2 milióna eur, pričom pre stanice s rýchlym nabíjaním, teda s výkonom nad 50 kW, je vyčlenených 4,8 milióna eur.



Adrián Krajňák z oddelenia udržateľnej mobility MH uviedol, že v rámci tejto výzvy môžu žiadatelia predkladať takzvanú malú a veľkú žiadosť. "Malá predstavuje projekty, kde výška oprávnených výdavkov bude v intervale od 24.000 do 120.000 eur. Veľká žiadosť predstavuje projekty, kde oprávnené výdavky presahujú 120.000 eur a viac," dodal.



Intenzita pomoci je podľa neho maximálne do výšky 50 % oprávnených výdavkov, maximálne však 1500 eur v prípade jedného AC nabíjacieho bodu s výkonom vyšším ako 11 kW. "V prípade bodov s výkonom vyšším ako 50 kW je táto suma pomoci 14.500 eur," priblížil.



Všetky potrebné informácie k výzve sú dostupné na webovej stránke MH v časti plán obnovy, ako aj na stránke informačného systému plánu obnovy a odolnosti.



V prípade, že sa žiadatelia zapoja už do prvého kola, by podľa Krajňáka mohli prvé nabíjacie stanice vzniknúť už koncom tohto roka. "Je to technicky možné," uzavrel.