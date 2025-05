Spustili žiadosti o dotácie z projektu Zelená podnikom

Bratislava 9. mája (TASR) - Mikro, malé a stredné podniky môžu podávať žiadosť o príspevok na inštaláciu zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie (OZE) v rámci národného projektu Zelená podnikom. V prvej etape môžu o príspevok žiadať podniky z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Projekt uskutočňuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pod gesciou Ministerstva hospodárstva (MH) SR. V piatok o tom informoval tlačový odbor MH.



V prvej etape projektu je k dispozícii 4,2 milióna eur z celkovej alokácie 66,56 milióna eur. O príspevok môžu v tejto fáze žiadať podniky pôsobiace v Bratislavskom kraji. „Postupne budú nasledovať ďalšie regióny a technológie podľa predbežného harmonogramu, pričom v júni sa plánuje rozšírenie podpory aj na fotovoltické panely a veterné turbíny,“ spresnil rezort hospodárstva.



Pri slnečných kolektoroch s akumuláciou môžu byť žiadateľovi preplatené oprávnené výdavky maximálne do výšky 1000 eur na inštalovaný kilowatt (kW) bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Pre tepelné čerpadlá bez akumulácie je to 800 eur/kW a s akumuláciou 850 eur/kW, pričom za akumuláciu sa považuje zásobník s objemom aspoň 20 litrov na každý inštalovaný kW.



Informačný systém pre registráciu záujemcov je už prístupný. V prípade, ak objem žiadostí prekročí dostupnú alokáciu, budú neuspokojené žiadosti automaticky zaradené do zásobníka a môžu byť posúdené dodatočne pri uvoľnení alebo navýšení finančných prostriedkov, upozornilo MH. Oprávnené obdobie na realizáciu inštalácií je v prípade Bratislavského kraja od 5. mája do 5. novembra 2025.