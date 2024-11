SR a Čína prehlbujú spoluprácu v pôdohospodárstve

Bratislava/Peking 2. novembra (TASR) - Slovensko a Čína prehlbujú spoluprácu v oblasti pôdohospodárstva. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) absolvoval v Pekingu bilaterálne stretnutie s čínskym ministrom poľnohospodárstva Hanom Junom, ktoré vyústilo do podpisu dvoch dokumentov o spolupráci. Jun pritom potvrdil záujem o dovoz kvalitných slovenských produktov vrátane vína. Informovalo o tom v sobotu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



"Spoluprácu so Slovenskom vidíme perspektívne aj vo výskume a vývoji, vo vzájomnej výmene cenných skúseností a vedomostí medzi našimi výskumnými inštitúciami. Komplexným prístupom môžeme prispieť k rozvoju poľnohospodárstva v oboch krajinách," uviedol čínsky minister poľnohospodárstva. Ten ďalej vyzdvihol úspešnú spoluprácu so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou a ocenil dlhoročné priateľské vzťahy medzi oboma krajinami.



Slovenský minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pozval v rámci stretnutia svojho čínskeho kolegu na jubilejný 50. ročník poľnohospodárskeho veľtrhu Agrokomplex 2025, doplnilo MPRV.



"Slovenské poľnohospodárstvo čakajú v blízkej budúcnosti zmeny. Potrebujeme chovať viac hospodárskych zvierat, pestovať viac zeleniny a ovocia. V rámci toho má nepochybne význam zamerať sa aj na vertikálne poľnohospodárstvo, kde vidíme významný priestor pre užšiu spoluprácu s čínskymi partnermi," priblížil Takáč v súvislosti s rozširujúcou sa spoluprácou.



Podpis Memoranda o porozumení a spolupráci pri prevencii a kontrole šírenia bovinnej spongiformnej encefalopatie a taktiež podpis Protokolu o exporte čmeliakov prispejú k vzájomne prínosnej spolupráci medzi podriadenými organizáciami agrorezortov oboch krajín, uzavrel rezort pôdohospodárstva.