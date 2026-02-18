< sekcia Ekonomika
SR a ČR chcú posilniť spoluprácu v regionálnom rozvoji
Migaľ uviedol, že je dôležité, aby Slovensko a Česko koordinovali svoje postoje najmä pri témach súvisiacich s eurofondmi a budúcim programovým obdobím po roku 2028.
Autor TASR
Bratislava 18. februára (TASR) - Slovenská republika a Česká republika chcú posilniť spoluprácu v oblasti regionálneho rozvoja, verejnej správy, investícií, dostupného bývania aj informatizácie. Zhodli sa na tom minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý) a ministerka pre miestny rozvoj ČR Zuzana Mrázová v stredu po spoločnom rokovaní v Bratislave.
Migaľ uviedol, že je dôležité, aby Slovensko a Česko koordinovali svoje postoje najmä pri témach súvisiacich s eurofondmi a budúcim programovým obdobím po roku 2028. „Je to extrémne dôležité, pretože tie témy, ktoré trápia Slovenskú republiku alebo Českú republiku, sú veľmi podobné a práve naše spoločné stanoviská, naše spoločné posolstvá dokážu byť oveľa silnejším hlasom v Bruseli, v Európskej únii,“ vysvetlil minister. Jednou z hlavných tém rokovania bolo podľa neho aj efektívne čerpanie a distribúcia európskych zdrojov smerom do regiónov.
Ministri diskutovali aj o investíciách a podpore dostupného bývania. „Vymieňali sme si naše poznatky a naše doterajšie skúsenosti v tejto oblasti. A zároveň sme, samozrejme, počúvali, o čo má záujem Česká republika, s čím si vieme pomôcť obojstranne,“ povedal Migaľ.
Mrázová označila Slovensko za najbližšieho partnera ČR. „Slovenská republika je pre Českú republiku najbližším partnerom a malo by to tak zostať aj do budúcna,“ uviedla. Zdôraznila potrebu rozvíjať cezhraničnú spoluprácu, spoločný regionálny rozvoj aj koordinovaný postup pri príprave nového programového obdobia po roku 2028.
Česká ministerka zároveň ocenila slovenský model podpory bytovej výstavby. Podľa nej môže byť inšpiráciou aj pre české prostredie. „Naše nástroje sú odlišné, ale verím, že niektoré z týchto opatrení prenesieme aj do Českej republiky,“ dodala. Privítala aj záujem investorov o spoločný slovensko-český trh.
Obaja ministri potvrdili, že v diskusiách budú pokračovať už budúci týždeň na stretnutí ministrov zodpovedných za eurofondy v Bruseli.
