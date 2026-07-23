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SR bola v 1. polroku čistým vývozcom elektriny,najviac šlo do Maďarska
Za prvých šesť mesiacov roka 2026 sa na Slovensku vyrobilo takmer 12,87 TWh elektriny, zatiaľ čo domáca spotreba dosiahla 11,93 TWh.
Autor TASR
Bratislava 23. júla (TASR) - Slovensko zostalo v prvom polroku tohto roka čistým exportérom elektriny, keď vyviezlo o 1,07 terawatthodiny (TWh) viac, než doviezlo. Až 80 % slovenského exportu elektriny pritom smerovalo do Maďarska. Vyplýva to z najnovších údajov Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS).
Za prvých šesť mesiacov roka 2026 sa na Slovensku vyrobilo takmer 12,87 TWh elektriny, zatiaľ čo domáca spotreba dosiahla 11,93 TWh. Celkový export zo SR dosiahol od januára do konca júna 8,21 TWh, dovoz elektriny na Slovensko predstavoval 7,13 TWh.
Najviac elektriny na Slovensko prúdilo z Českej republiky (4,74 TWh) a Poľska (1,85 TWh). S oboma krajinami tak mala SR zápornú bilanciu, s Českom 4,26 TWh a Poľskom 1,81 TWh.
Opačný trend bol na južnej a východnej hranici. Na Ukrajinu smeroval čistý vývoz na úrovni 0,98 TWh, v prípade Maďarska dosiahla kladná bilancia 6,26 TWh.
Za prvých šesť mesiacov roka 2026 sa na Slovensku vyrobilo takmer 12,87 TWh elektriny, zatiaľ čo domáca spotreba dosiahla 11,93 TWh. Celkový export zo SR dosiahol od januára do konca júna 8,21 TWh, dovoz elektriny na Slovensko predstavoval 7,13 TWh.
Najviac elektriny na Slovensko prúdilo z Českej republiky (4,74 TWh) a Poľska (1,85 TWh). S oboma krajinami tak mala SR zápornú bilanciu, s Českom 4,26 TWh a Poľskom 1,81 TWh.
Opačný trend bol na južnej a východnej hranici. Na Ukrajinu smeroval čistý vývoz na úrovni 0,98 TWh, v prípade Maďarska dosiahla kladná bilancia 6,26 TWh.