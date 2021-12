SR bude môcť prijať od Európskej investičnej banky 120 miliónov eur

Bratislava 14. decembra (TASR) - Slovensko bude môcť prijať od Európskej investičnej banky 120 miliónov eur už v januári 2022. Majú byť určené pre oblasť teplárenstva a na podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov. Vyplýva to z novely zákona o obchodovaní s emisnými kvótami, ktorou sa mení aj zákon o Environmentálnom fonde. V utorok novú legislatívu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. O návrhu rokovali v skrátenom legislatívnom konaní.



Právna norma hovorí o peniazoch z Modernizačného fondu, ktoré môže Slovensko prijať len na jeden samostatný účet a v termíne do 20. januára 2022. Novela má zabezpečiť správne fungovanie Modernizačného fondu vrátane tokov financií, ktoré z tohto fondu budú prichádzať na Slovensko.



"Tieto finančné prostriedky budú následne prerozdelené pre Ministerstvo životného prostredia SR a pre Ministerstvo hospodárstva SR," uvádza sa v materiáli. Envirorezort dodáva, že bez navrhovanej právnej úpravy by prijímanie týchto finančných prostriedkov a ich následná distribúcia medzi vykonávateľov fondu neboli možné.



Na podporu investícii z Modernizačného fondu má minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) zriadiť komisiu. Tá by mala mať kompetenciu určiť výšku peňazí, ktoré budú zaslané na účet Environmentálneho fondu a na samostatný účet rezortu hospodárstva.



Envirofond má poskytovať podporu z prostriedkov fondu na financovanie investičných návrhov s cieľom modernizácie energetických systémov a zlepšenia energetickej efektívnosti. To vo výške a spôsobom, ktorý určí komisia pre Modernizačný fond, tvrdí MŽP.



Modernizačný fond je podľa materiálu nízkouhlíkový podporný mechanizmus zriadený smernicou Európskej únie, ktorý slúži na podporu investícií vrátane financovania malých investičných projektov, na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti v členských štátoch.