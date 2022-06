SR bude podľa Nicholsonovej vracať eurofondy za 8 mld. eur

Bratislava 24. júna (TASR) - Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová na sociálnej sieti vyhlásila, že Slovensko bude musieť vrátiť Bruselu eurofondy za 8 miliárd eur. Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR tieto tvrdenia označilo za klamstvá a dôrazne sa voči nim ohradilo.



"Máme 8 miliárd eur nevyčerpaných eurofondov a obce majú problém dokončiť aj banálne projekty ako Wifi pre teba. ... Tieto peniaze sú prakticky stratené, hovorila som to už na pamätnej tlačovke. Mýlila som sa len v čiastke, ktorú budeme vracať, resp. o ktorú prídeme - bude to nie jedna, ale 8 miliárd eur," tvrdí Ďuriš Nicholsonová.



Samosprávy podľa nej vravia, že sú v "eurofondovej depresii" a prestávajú sa zaujímať o výzvy. Tie, ktoré sa odhodlajú o europeniaze zabojovať, čakajú s úspešnými projektami na finálne potvrdenie od ministerstva tak dlho, že je ohrozená realizácia projektu.



Upozornila aj na to, že súkromné firmy sa už do tendrov ani nechcú prihlásiť, lebo sú pre ne nezrozumiteľné a nedôveryhodné. Napríklad harmonogram výziev pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) sa vlani menil toľkokrát, že obce a mestá už ani nevedeli, s čím môžu počítať, dodala europoslankyňa.



MIRRI sa voči týmto "nekompetentným tvrdeniam a klamstvám" dôrazne ohradzuje, uviedol v reakcii vedúci tlačového oddelenia ministerstva Andrej Ďuríček. Ďuriš Nicholsonová podľa MIRRI vôbec nepozná štruktúru eurofondov. V programovom období 2014 až 2020 sa implementujú fondy EÚ prostredníctvom 11 operačných programov, ktoré riadia rôzne ministerstvá. Tie zároveň zodpovedajú za čerpanie vo svojich programoch.



Ďuríček vyzdvihol, že za rok 2021 sa vyčerpala najvyššia suma v rámci celého programového obdobia od roku 2014. Slovensku od nástupu súčasnej vlády podľa neho neprepadlo ani jediné euro v troch hlavných fondoch, na rozdiel od predchádzajúcich vlád.



"Súčasnú komplikovanú a chaotickú štruktúru eurofondov, ktorú nastavila vláda Smeru v roku 2014, nahrádzame pre nové eurofondy oveľa jednoduchšou a prehľadnejšou štruktúrou, s jedným hlavným operačným programom a odbúraním množstva byrokratických štruktúr," dodal Ďuríček. Napriek zlej zdedenej situácii sa Slovensko v rebríčku čerpania posunulo z posledného na 21. miesto. Za nami sú dnes krajiny ako Španielsko, Dánsko alebo Holandsko, uzavrelo ministerstvo.