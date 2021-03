SR čelí nedostatku učiteľov, potvrdzujú to dáta portálu Edujobs.sk

Bratislava 26. marca (TASR) – Keď škola hľadá sekretárku, príde jej vyše 100 životopisov, ak potrebuje nového učiteľa, prihlásia sa len piati. Slovensko tak viditeľne čelí nedostatku učiteľov. Pri príležitosti blížiaceho sa Dňa učiteľov (28. 3.) na to upozornila spoločnosť Profesia, ktorá používa dáta svojho dcérskeho portálu Edujobs.sk.



Vlani evidoval portál takmer 1000 reakcií uchádzačov na pracovné ponuky na pozíciu sekretárky riaditeľa, takýchto ponúk bolo pritom za celý rok len šesť. "Na jeden inzerát preto zareagovalo v priemere viac ako 160 uchádzačov. Školy aktuálne trápi, že rovnaký počet uchádzačov nedokážu prilákať aj na pedagogické pozície," podotkla hovorkyňa Profesie Nikola Richterová.



V minulom roku hľadali školy najčastejšie učiteľov druhého stupňa základných škôl, uverejnili viac ako 1000 takýchto ponúk, pričom dostali 5000 reakcií. Na jednu takúto ponuku tak v priemere reagovalo päť ľudí, čo je 32-krát menej ako na pozíciu sekretárky. "V prípade, že školy hľadajú učiteľov matematiky, fyziky, informatiky či chémie, počet záujemcov je ešte nižší," dodala Richterová. Analýza portálu Edujobs.sk tak podľa nej poukázala na to, že Slovensko potrebuje nutne spopularizovať prácu pedagógov na Slovensku.



Počet ponúk sa pritom každoročne zvyšuje. Vlani dokonca dosiahol rekord. Takmer 1400 škôl vlani uverejnilo dokopy vyše 5000 ponúk. "Zaujímavosťou môže byť, že medziročne nestúpa iba počet inzerátov, ale taktiež aj počet škôl, ktoré hľadajú nových ľudí," podotkla Richterová.



Najväčší problém s nedostatkom učiteľov mal vlani Bratislavský kraj. Takmer polovica všetkých pedagogických ponúk bola totiž práve v tomto regióne. Za Bratislavou a okolím bol vysoký počet ponúk aj v Trnavskom a Košickom kraji. Košický kraj sa však takisto vyznačoval aj najlepšou odozvou zo strany pedagógov – na jeden inzerát sa ich ozvalo v priemere 11. Naopak, nižšia odozva na učiteľské posty je v Banskobystrickom, Trnavskom a Bratislavskom kraji.



Za úvod roka 2021 zatiaľ školy uverejnili na portáli 275 ponúk. Školy majú aktuálne najväčší problém zohnať učiteľov druhého stupňa základných škôl so zameraním na fyziku, matematiku a informatiku.