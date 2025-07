SR čelí právnym konaniam EK v oblasti životného prostredia či daní

Brusel 17. júla (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, aké ďalšie právne kroky podniká proti členským štátom, ktoré si neplnia svoje povinnosti podľa spoločnej legislatívy. Voči Slovensku v júli v ekonomickej oblasti vedie tri právne konania, v oblasti životného prostredia, energetiky a klímy a zdaňovania, a podala aj jednu žalobu na Súdny dvor EÚ v oblasti spravodlivosti, informuje spravodajca TASR.



V oblasti životného prostredia EK zaslala do Bratislavy formálnu výzvu, aby Slovensko, rovnako ako Chorvátsko, Lotyšsko, Maďarsko, Malta a Portugalsko, aktualizovalo svoj národný program kontroly znečistenia ovzdušia (NAPCP). Uvedené krajiny nedodržali povinnosť vyplývajúcu zo smernice z roku 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie. Tá stanovuje národné záväzky znižovania emisií pre niekoľko látok znečisťujúcich ovzdušie, ktoré má každý členský štát dosiahnuť od roku 2020 a 2029, a ambicióznejšie záväzky od roku 2030. Smernica vyžaduje, aby členské štáty aktualizovali svoje NAPCP aspoň každé štyri roky, čo je nevyhnutné, aby splnili svoje záväzky v oblasti znižovania emisií. Dotknuté členské štáty nepredložili EK požadované aktualizácie.



V oblasti energetiky a klímy EK zaslala formálnu výzvu Slovensku a tiež Bulharsku, Estónsku, Fínsku, Írsku, Litve, Rakúsku, Španielsku a Taliansku za porušenie nariadenia EÚ o metáne z roku 2024. Uvedené krajiny nevymenovali a neoznámili eurokomisii príslušný orgán zodpovedný za monitorovanie a presadzovanie uplatňovania nových pravidiel. Nariadenie EÚ o metáne sa zaoberá emisiami metánu v sektoroch ropy, zemného plynu a uhlia. Jeho cieľom je zlepšiť meranie a nahlasovanie emisií metánu v EÚ, podporiť ich znižovanie a zvýšiť transparentnosť v EÚ a na celom svete. Členské štáty mali oznámiť názvy a kontaktné údaje svojich príslušných orgánov do 5. februára 2025.



V oblasti zdaňovania eurokomisia zaslala formálne výzvy Slovensku a tiež Česku, Írsku, Malte, Slovinsku a Taliansku za nesplnenie ich povinností týkajúcich sa prenosu colných údajov. Podľa Colného kódexu Únie a jeho vykonávacieho aktu sú členské štáty povinné prenášať konkrétne colné údaje prostredníctvom digitálneho systému prevádzkovaného EÚ, ku ktorému majú prístup vnútroštátne colné orgány. Tento systém uľahčuje jednotné uplatňovanie colných kontrol, účinné riadenie rizík a dodržiavanie opatrení na hraniciach EÚ. Členské štáty mali do systému SURV3 preniesť súbor 57 štandardizovaných údajových prvkov v určenom formáte. Uvedené členské štáty však naďalej používajú zastarané formáty a poskytujú obmedzenejšie súbory údajov, čo ohrozuje účinnosť a spoľahlivosť colných operácií EÚ a regulačných rámcov, ktoré ich podporujú.



Vo všetkých troch právnych konaniach spomenuté členské štáty po prijatí formálnych výziev budú mať dva mesiace na to, aby odpovedali a riešili nedostatky. Ak EK nedostane uspokojivú odpoveď, ako ďalší právny krok im zašle odôvodnené stanovisko.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)