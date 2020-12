SR cez nástroj SURE dostane 300 miliónov eur na zmiernenie krízy

Brusel 1. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že cez nástroj SURE zaslala 8,5 miliardy eur piatim členským štátom EÚ. V rámci tretej splátky finančnú podporu získalo Belgicko, Maďarsko, Portugalsko a Slovensko.



Podľa správy EK z uvedenej sumy Belgicko získa dve miliardy eur, Maďarsko dostane 200 miliónov eur, Portugalsko tri miliardy eur, Rumunsko tri miliardy eur a Slovensko 300 miliónov eur.



Utorňajšia splátka nasleduje po tretej emisii sociálnych dlhopisov vydaných v rámci nástroja EU SURE.



Podpora vo forme pôžičiek za výhodných podmienok pomôže členským štátom EÚ s riešením náhlych zvýšení verejných výdavkov na zachovanie zamestnanosti počas koronakrízy. Vlády členských krajín môžu pokryť náklady priamo spojené s financovaním národných programov skrátenej práce a iných podobných opatrení, ktoré zaviedli v reakcii na pandémiu nového typu koronavírusu.



Komisia spresnila, že táto pomoc je určená aj v prospech samostatne zárobkovo činných osôb.



Tretia splátka znamená, že doteraz už 15 členských štátov EÚ prostredníctvom nástroja SURE dostalo zhruba 40 miliárd eur. Po dokončení všetkých splátok cez SURE Belgicko dostane 7,8 miliardy eur, Maďarsko 504 miliónov, Portugalsko 5,9 miliardy, Rumunsko 4,1 miliardy a Slovensko 631 miliónov eur.



Nástroj SURE môže poskytnúť finančnú podporu všetkým členským štátom EÚ až do výšky 100 miliárd eur. Ďalšie platby sa uskutočnia v priebehu nasledujúcich mesiacov po vydaní ďalších sociálnych dlhopisov.











