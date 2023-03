SR chce stimulovať cestovný ruch a dostať sa na úroveň roku 2019

Bratislava/Praha 17. marca (TASR) - Cestovný ruch na Slovensku sa v uplynulom roku vrátil na hodnoty z roku 2018. Po období covidovej pomoci chce teraz vláda toto odvetvie stimulovať, aby sa dostalo na čísla z rekordného roku 2019. Turistov plánuje prekvapiť novými atrakciami. V piatok to na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu a regionálnej turistiky Holiday World & Region World v Prahe uviedol dočasne poverený minister dopravy SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina) a riaditeľ organizácie Slovakia Travel Václav Mika, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Končiaca sa zimná sezóna sa podľa Miku už dostala na čísla z roku 2019. Toto tempo by chceli udržať. "Ako sa menia očakávania turistov, musia sa meniť aj atrakcie - a to je naša cesta," dodal Mika.



Podľa Doležala je dôležité odvetvie stimulovať. "Počas covidu sme pomáhali, aby odvetvie cestovného ruchu dokázalo prežiť... Teraz nastal čas na stimuly," uviedol minister a poukázal napríklad na nedávno zavedenú nižšiu DPH v cestovnom ruchu.



Českých turistov prišlo na Slovensko v uplynulom roku 653.000, čo predstavuje viac než 35 percent z celkového počtu všetkých zahraničných návštevníkov. Išlo o 1,5 milióna prenocovaní. "Nie náhodou je Česká republika stále zdrojovým trhom číslo jeden," zhodnotil Doležal.



"Počas prázdnin opätovne pripravujeme takzvané letné vlaky, tie budú jazdiť na najzaujímavejšie miesta v regiónoch," avizoval Doležal. Do pozornosti dal aj zrekonštruovanú Slovenskú národnú galériu v Bratislave, ktorá je otvorená od začiatku marca.



Tridsiaty prvý ročník medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu a regionálnej turistiky Holiday World & Region World sa v Prahe koná od piatka do nedele. Pri príležitosti 30. výročia rozdelenia Českej a Slovenskej Federatívnej republiky (ČSFR) a vzniku dvoch nových štátov sa Slovensko tento rok stalo jeho partnerskou krajinou.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)