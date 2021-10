SR darovala Taiwanu vakcíny, na oplátku dostala televízory a teplomery

Bratislava 5. októbra (TASR) – Po tom, ako Slovensko darovalo Taiwanu 160.000 vakcín od AstraZenecy proti ochoreniu COVID-19, rozhodli sa taiwanské spoločnosti tento dar oplatiť a darovali Slovensku 55.000 teplomerov a desať veľkoformátových televízorov. Dary budú slúžiť školám a zariadeniam sociálnych služieb, informoval o tom v utorok na tlačovej konferencii štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek.



Výmenu darov spustil v prvej vlne pandémie Taiwan, ktorý poslal na Slovensko 700.000 vtedy nedostatkových rúšok. „Následne, keď udrela prvá vlna na Taiwane, čo bolo so značným oneskorením, sme sa rozhodli, že je čas túto pohostinnosť oplatiť,“ povedal Galek. Slovensko preto koncom septembra poslalo na Taiwan 160.000 vakcín od AstraZenecy.



Vedúci Taipejskej reprezentačnej kancelárie v Bratislave David Nan-Yang Lee uviedol, že táto nezištná pomoc vzbudila na Taiwane veľký záujem o Slovensko a viaceré spoločnosti sa začali zaujímať, ako by pomoc oplatili. Okrem zdravotníckej firmy, ktorá darovala Slovensku 55.000 teplomerov v celkovej hodnote 400.000 eur, daroval desať veľkoformátových televízorov aj taiwanský výrobca televízorov, ktorý má závod aj na Slovensku.



Väčšia časť teplomerov, a to 50.000 kusov, bude podľa predsedu Správnej rady Nadácie SPP Adriána Ďurčeka rozdelená prostredníctvom vyšších územných celkov do domovov sociálnych služieb, zvyšok je určený pre školstvo. Televízory rozdelí nadácia konkrétnym žiadateľom.