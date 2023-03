SR dostala druhú platbu z plánu obnovy v hodnote 709 miliónov eur

Bratislava 22. marca (TASR) – Slovensko v stredu dostalo druhú platbu z plánu obnovy, po odčítaní zálohy je jej celková výška 709 miliónov eur. Slovensko teda v rámci grantov dostalo už takmer tretinu z celkového balíka šesť miliárd eur, čo je pre SR dobrý výsledok. V stredu na tlačovom brífingu o tom informovali vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha spolu s riaditeľkou Národnej implementačnej a koordinačnej autority Líviou Vašákovou.



"Slovensko sa zaradilo medzi päť najúspešnejších krajín v plnení plánu obnovy z celej EÚ, čiže myslím si, že je to celkovo dobré vysvedčenie," uviedol Šucha v súvislosti s tým, že mnohé európske krajiny nedostali ani prvú platbu. Upresnil, že na začiatku SR dostala 13-percentnú zálohu, čo predstavovalo 823 miliónov eur, po ktorej nasledovala prvá platba v hodnote 399 miliónov eur a aktuálna druhá platba v hodnote 709 miliónov eur.



Vašáková dodala, že peniaze za plán obnovy muselo Slovensko podložiť reformami a investíciami, ktoré boli zrealizované podľa vopred dohodnutého plánu a harmonogramu. "Išlo o ambiciózne reformy v oblasti zdravotníctva, verejného obstarávania, sprehľadnenie výskumného a investičného ekosystému a opatrenia v sociálnej oblasti. Na to, aby sme mohli pokračovať, však musíme plniť to, k čomu sme sa ako krajina vopred zaviazali, teda ďalšie opatrenia v nadchádzajúcich žiadostiach o platbu," upozornila Vašáková. Spolu Slovensko splnilo 16 vytýčených cieľov.



Slovensko tento rok čaká podanie tretej a štvrtej žiadosti o platbu v hodnote 815 a 924 miliónov eur. Na podanie žiadosti o platbu je dôležité splniť reformy a investičné ciele, ktoré obsahuje. Za rok je možné podať maximálne dve žiadosti o platbu, v ktorých sú vopred určené konkrétne míľniky a ciele. Plán obnovy ráta spolu s desiatimi platbami až do jeho konca, teda do roku 2026.