SR drží krok v rozvoji vodíkových technológií so svetovou špičkou

Bratislava 7. marca (TASR) - Jednou z možných náhrad fosílnych palív môže byť vodík, uvádza nová štúdia Európskeho patentového úradu (EPO) a Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA). Vodík z nízkoemisných zdrojov bude mať totiž dôležitú úlohu pri prechode na čistú energiu, ktorá má potenciál nahradiť fosílne palivá v priemyselných odvetviach. Slovensko sa schválením Národnej vodíkovej stratégie zaradilo medzi krajiny s aktívnym prístupom k rozvoju vodíkových technológií, informoval v utorok Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR.



V snahe zabezpečiť uhlíkovú neutralitu do roka 2050 inovátori na celom svete hľadajú náhrady za fosílne palivá, pričom predseda EPO António Campinos považuje práve vodík za jednu z možných alternatív. "Využitie potenciálu vodíka je kľúčovou súčasťou európskej stratégie dosiahnutia klimatickej neutrality do roka 2050. Ak však má byť vodík v hlavnej úlohe pri znižovaní emisií oxidu uhličitého, je tu naliehavá potreba využiť jeho potenciál v celom rade technologických oblastí," povedal k záverom štúdie.



Štúdia mapujúca roky 2011 až 2020 ukázala, že množstvo patentov z oblasti výroby vodíka bolo zameraných na jeho ekologickú výrobu napríklad pomocou elektrolýzy. Najviac patentových prihlášok v tejto oblasti pochádza z Európy (28 %), Japonska (24 %) a USA (20 %), pričom z Európy najviac dominovalo Nemecko (11 %). Počty patentových prihlášok v tomto odvetví rastú predovšetkým v Japonsku. Vzrastajúci trend však zatiaľ nevidieť v oblasti dopravy na dlhé trasy, letectva, výroby energie či kúrenia.



Slovensko patrí ku krajinám s aktívnym prístupom k rozvoju vodíkových technológií. Na svetovej výstave Expo Dubaj patril náš vodíkový autobus k najpopulárnejším exponátom. Hovorkyňa Úradu priemyselného vlastníctva SR Jana Záchenská priblížila, že v období rokov 2011 až 2020 bolo na Slovensku podaných osem patentových prihlášok z oblasti vodíkových technológií. Prihlášky sa týkali spôsobu výroby vodíka, jeho skladovania, ako aj jeho využitia ako zdroja energie. Najviac prihlášok z tejto oblasti pochádza z Technickej univerzity v Košiciach.



"Netreba zabúdať ani na to, že v roku 2022 bola vypracovaná Národná vodíková stratégia a Úrad priemyselného vlastníctva SR zorganizoval prestížnu medzinárodnú konferenciu na vysokej úrovni, vďaka ktorej sa na Slovensku stretli celosvetové odborné špičky, čím sme dali jasne najavo, že v tejto téme sme solídnym hráčom, ktorý má čo ponúknuť," uzavrela Záchenská.