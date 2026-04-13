< sekcia Ekonomika
SR je v EÚ na konci rebríčkov podávania žiadostí o duševné vlastníctvo
Brusel/Alicante 13. apríla (TASR) - Slovensko sa ocitá na spodných priečkach krajín Európskej únie (EÚ), čo sa týka podávania žiadostí o duševné vlastníctvo a je pod úrovňou EÚ, pokiaľ ide o investície do výskumu a vývoja. Vyplýva to z analýzy Úradu EÚ pre duševné vlastníctvo (EUIPO) so sídlom v Alicante, na ktorú upozornil spravodajca TASR.
EUIPO sa v pondelok zverejnenej správe o financovaní založenému na duševnom vlastníctve v Európe zaoberá nedostatočným využívaním práv duševného vlastníctva pri zaistení financovania pre inovatívne firmy. Správa analyzuje aj situáciu v jednotlivých členských štátoch eurobloku.
Správa ukázala, že v roku 2024 Slovensko investovalo do výskumu a vývoja 0,98 % HDP, o 1,26 percentuálneho bodu menej ako priemer EÚ (2,24 %). Zaujalo šiestu pozíciu od konca v 27-člennej Únii.
Vyšší podiel súkromného sektora na výdavkoch na výskum a vývoj naznačuje silnejšiu trhovo orientovanú inovačnú kapacitu. Na Slovensku podnikateľský sektor predstavoval v uvedenom roku 60,2 % celkových výdavkov na výskum a vývoj - o 6,3 percentuálneho bodu menej ako priemer EÚ 66,5 %.
Prihlášky z oblasti duševného vlastníctva odrážajú inovačnú kapacitu a zapojenie sa podnikov krajiny do systému duševného vlastníctva EÚ. V roku 2025 Slovensko podalo 1090 ochranných známok (23. miesto v EÚ) a 257 dizajnov (17. miesto). V roku 2024 žiadatelia zo Slovenska podali 62 európskych patentových prihlášok (24. miesto v EÚ). Pri úprave na HDP sa Slovensko umiestnilo na 12. mieste v Únii v podávaní ochranných známok, na 19. mieste v prihláške dizajnov a na 24. mieste v podaní európskych patentových prihlášok.
Slovensko sa v Globálnom indexe inovácií (GII) za rok 2025 umiestnilo na 47. mieste na svete so skóre 35,5 bodu, čo bolo 26. miesto v 27-člennej EÚ.
Správa EUIPO uvádza, že v roku 2025 dosiahol súhrnný inovačný index (SII) Slovenska hodnotu 70,5, čo krajinu zaradilo na 24. miesto z 27 členských štátov. Európsky inovačný rebríček klasifikuje Slovensko ako rozvíjajúceho sa inovátora. Priemer EÚ v roku 2025 bol 112,6. Medzi rokmi 2018 a 2025 sa hodnota SII pre Slovensko zvýšila o 8,3 bodu (+13,3 %).
EUIPO pripomenul, že aktíva dôchodkových fondov sú kľúčovým ukazovateľom kapitálu, ktorý je k dispozícii na mobilizáciu zdrojov prostredníctvom únie úspor a investícií. Na Slovensku predstavujú aktíva dôchodkových a verejných dôchodkových rezervných fondov 16,2 % HDP, o 16,1 percentuálneho bodu pod priemerom EÚ, ktorý je na úrovni 32,3 %.
V rokoch 2021 až 2024 investície rizikového kapitálu na Slovensku dosiahli sumu okolo 0,11 miliardy eur (24. miesto v EÚ). Z pohľadu HDP Slovensko v tomto období dostávalo v priemere 0,21 milióna eur financovania cez rizikový kapitál ročne na miliardu eur, čo ho zaradilo na 26. miesto spomedzi členských štátov EÚ. Toto meradlo zachytáva priemernú ročnú intenzitu rizikového kapitálu v pomere k veľkosti ekonomiky.
V priemere za roky 2022 - 2024 bola miera úspor domácností na Slovensku na úrovni 7,2 %, o 6,4 percentuálneho bodu menej ako priemer EÚ-27 (13,6 %). V EÚ sa Slovensko umiestnilo na 19. mieste. Vyššie úspory domácností naznačujú väčší objem domáceho kapitálu, ktorý by sa prostredníctvom únie úspor a investícií mohol nasmerovať aj do investícií využívajúcich duševné vlastníctvo.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
